11
meneos
116
clics
Mike Lee, senador trumpista, se burla de España y recuerda la guerra de Cuba: "No la reconocemos desde 1898"
La contestación llega tras las palabras de Pedro Sánchez afirmando que España no reconoce la intervención estadounidense en Venezuela
|
etiquetas
:
mike lee
,
senador
,
trumpista
,
burla
,
españa
,
guerra
,
cuba
,
1898
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
Mike Lee es un enfermo mental
www.meneame.net/story/senador-partido-republicano-presenta-proyecto-le
8
K
99
#5
CerdoJusticiero
He de decir que me sorprende bastante un mensaje así de intelectual, acertando el año y todo. Supongo que el 99'99% de los magas que lo habrán visto se habrán quedado a cuadros preguntándose que qué significa el meme '1898'.
#1
Lo pone en el titular empleando el eufemismo "senador trumpista".
4
K
62
#6
candonga1
Abascal y demás forofos del
Mundo Libre
... algo que decir?
4
K
59
#8
tul
#6
están poniéndole un lacito a canarias para regalársela a trumpo
2
K
36
#3
pip
España es otro ejemplo más de cómo los imperios pueden a llegar a dominar medio mundo y caer. La historia humana continua...
4
K
49
#2
jewel_throne
Sucios traidores hijosdeputa.....si no hubiese sido por España su país no existiría.....
2
K
30
#4
Veelicus
#2
Si, y aqui todos los "patriotas" besando el culo a EEUU dia si dia tambien
7
K
74
#7
jewel_throne
#4
Los "
patri
de otras" naciones.
1
K
17
#10
guillersk
#2
entonces la superpotencia sería Inglaterra
0
K
10
#9
pitercio
Mira, ahí también integran a los subnormales para ponerles paguita.
0
K
15
#11
inventandonos
No necesita hacer nada, sus counterparts progresistas ya se ocuparon de comprar y promover la leyenda negra a todo trapo. La inquisición española quemaba brujas y los soldados españoles acabaron con todos los indios, Colón el empalador, etc.
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
