Mike Lee, senador trumpista, se burla de España y recuerda la guerra de Cuba: "No la reconocemos desde 1898"

La contestación llega tras las palabras de Pedro Sánchez afirmando que España no reconoce la intervención estadounidense en Venezuela

| etiquetas: mike lee , senador , trumpista , burla , españa , guerra , cuba , 1898
Comentarios destacados:      
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
He de decir que me sorprende bastante un mensaje así de intelectual, acertando el año y todo. Supongo que el 99'99% de los magas que lo habrán visto se habrán quedado a cuadros preguntándose que qué significa el meme '1898'.

#1 Lo pone en el titular empleando el eufemismo "senador trumpista".
4 K 62
#6 candonga1
Abascal y demás forofos del Mundo Libre... algo que decir?
4 K 59
tul #8 tul
#6 están poniéndole un lacito a canarias para regalársela a trumpo
2 K 36
pip #3 pip
España es otro ejemplo más de cómo los imperios pueden a llegar a dominar medio mundo y caer. La historia humana continua...
4 K 49
jewel_throne #2 jewel_throne
Sucios traidores hijosdeputa.....si no hubiese sido por España su país no existiría.....
2 K 30
Veelicus #4 Veelicus
#2 Si, y aqui todos los "patriotas" besando el culo a EEUU dia si dia tambien
7 K 74
jewel_throne #7 jewel_throne
#4 Los "patri de otras" naciones.
1 K 17
#10 guillersk
#2 entonces la superpotencia sería Inglaterra
0 K 10
pitercio #9 pitercio
Mira, ahí también integran a los subnormales para ponerles paguita.
0 K 15
inventandonos #11 inventandonos
No necesita hacer nada, sus counterparts progresistas ya se ocuparon de comprar y promover la leyenda negra a todo trapo. La inquisición española quemaba brujas y los soldados españoles acabaron con todos los indios, Colón el empalador, etc.
0 K 11

