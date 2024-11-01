edición general
5 meneos
8 clics
La migración como chivo expiatorio: cómo la derecha y la ultraderecha construyen su narrativa ¿antimigratoria?

La migración como chivo expiatorio: cómo la derecha y la ultraderecha construyen su narrativa ¿antimigratoria?

Los detalles: Seguridad, colegios saturados, hospitales colapsados, pisos ocupados… la narrativa antiinmigratoria que repiten Vox, Aliança Catalana y hasta dirigentes del PP para que parezca que todo va mal por culpa de los migrantes.

| etiquetas: migración , chvo expiatorio , ultraderecha
4 1 1 K 75 actualidad
10 comentarios
4 1 1 K 75 actualidad
Torrezzno #5 Torrezzno
La simpleza de la sexta o pura manipulación. ERC, PNV, PSOE. Tienen tanto miedo de perder votantes que harán lo que haga falta. Sólo hay que ver como se esta dando la nacionalidad de los detenidos en P Vasco y Cataluña
0 K 20
#3 lordban
Que sí que sí, que me creo que tener que llenar los espacios navideños de bolardos es por culpa de VOX y Aliança.
1 K 13
#7 Luiskelele
Bueno, los datos de País Vasco ya los tenemos. Los de Cataluña van a ser iguales o peores a poco que uno tenga ojos en la cara y haya estado por allí…

Ya veremos quién tiene razón, pero me da que ignorar el problema no lo va a solucionar mágicamente.
0 K 11
Andreham #10 Andreham *
Ya lo dije y lo repito: sacan el dato que les interesa, que es el "origen".

Pero no sacan el dato de cuánto daño, monetario, contante y sonante, hacen con ese delito.

Por lo que sea, a la gente le preocupa más viviendo en Galicia a un catalán le roben un móvil un "extranjero" a que un empresario desfalque 100 millones de euros y no haya dinero para pagar enfermeros.

El número de delitos es 10-1; el daño por el delito pues ya cambia un poco.
0 K 8
#2 Hynkel
Un asuntillo tabú es quién trae tanto inmigrante y por qué.

Spoiler: se asume que los de fuera vienen desesperados y con más tragaderas para trabajos con malas condiciones.

www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13517224/08/25/la-patronal

El que tenga oídos que oiga.
0 K 7
Postmeteo #4 Postmeteo *
Leida la noticia esta no aporta ni un solo dato objetivo. Te da unas declaraciones de un señor y luego una diatraba
0 K 7
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Es simple racismo:

Hay mas delincuentes sudamericanos q arabes, pero solo les preocupan estos ultimos.

Por ahora, claro. Estas cosas siempre evolucionan
0 K 7
Postmeteo #6 Postmeteo
#1 Para poder afirmar o negar eso tendría que existir una base de estadística por pais de origen. El Gobierno se niega a hacerlo porque dice que eso sería racista
1 K 17
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
#6 seguro que la tienen, asi como los distintos cuerpos de seguridad, otra cosa que lo admitan y lo publiquen
0 K 8
#8 carlosjpc
Es la pobreza... pero vamos a meteos 10 millones más de pobres para que flipeis en colores.
0 K 6

menéame