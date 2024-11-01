La migración como chivo expiatorio: cómo la derecha y la ultraderecha construyen su narrativa ¿antimigratoria?

Los detalles: Seguridad, colegios saturados, hospitales colapsados, pisos ocupados… la narrativa antiinmigratoria que repiten Vox, Aliança Catalana y hasta dirigentes del PP para que parezca que todo va mal por culpa de los migrantes.
Ya veremos quién tiene razón, pero me da que ignorar el problema no lo va a solucionar mágicamente.
Pero no sacan el dato de cuánto daño, monetario, contante y sonante, hacen con ese delito.
Por lo que sea, a la gente le preocupa más viviendo en Galicia a un catalán le roben un móvil un "extranjero" a que un empresario desfalque 100 millones de euros y no haya dinero para pagar enfermeros.
El número de delitos es 10-1; el daño por el delito pues ya cambia un poco.
Spoiler: se asume que los de fuera vienen desesperados y con más tragaderas para trabajos con malas condiciones.
El que tenga oídos que oiga.
Hay mas delincuentes sudamericanos q arabes, pero solo les preocupan estos ultimos.
Por ahora, claro. Estas cosas siempre evolucionan