Microsoft activará Claude gratis en Copilot desde enero y elegirá qué inteligencia usar sin pedirte permiso ni cobrar más

Microsoft integrará por defecto todos los modelos de Anthropic en Office 365 Copilot a partir del 7 de enero, permitiendo que el sistema elija automáticamente entre Claude Sonnet 4, Claude Opus 4.1 o GPT‑5 según la complejidad de cada tarea. La compañía mantiene el precio de 28 euros mensuales pese a pagar a AWS por usar Claude. Las pruebas internas mostraron que Claude crea mejores presentaciones y automatiza funciones avanzadas de Excel con mayor precisión que GPT‑5. Microsoft defiende su estrategia multimodelo, ya presente en GitHub Copilot.

| etiquetas: microsoft , ia , copilot , claude , chatgpt
4 comentarios
#1 tropezon
Ya sabes: si el producto te lo dan gratis, el producto eres tu
Cyberbob #2 Cyberbob
#1 Pues con Gemini de Google la verdad es que te lo dejan claro clarinete. Que yo sepa no hay forma de hacer uso de la aplicación oficial sin perder funciones y que NO usen tus datos para lo que quieran.
#3 Suleiman
Empiezan a estar un pelin desesperados...
#4 ContracomunistaCaudillo
Supongo que gracias. Seguiré usando IA sin pagar una sola chistorra, sol o lechugas. Es más, quemaré tókens como si no hubiera un mañana solo porque puedo y a cambio de NADA. Sí a las nuevas tecnologías, pero de manera sustentable y en beneficio de todos, no de las grandes corporaciones.
