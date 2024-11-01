Microsoft activará Claude gratis en Copilot desde enero y elegirá qué inteligencia usar sin pedirte permiso ni cobrar más

Microsoft integrará por defecto todos los modelos de Anthropic en Office 365 Copilot a partir del 7 de enero, permitiendo que el sistema elija automáticamente entre Claude Sonnet 4, Claude Opus 4.1 o GPT‑5 según la complejidad de cada tarea. La compañía mantiene el precio de 28 euros mensuales pese a pagar a AWS por usar Claude. Las pruebas internas mostraron que Claude crea mejores presentaciones y automatiza funciones avanzadas de Excel con mayor precisión que GPT‑5. Microsoft defiende su estrategia multimodelo, ya presente en GitHub Copilot.