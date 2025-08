Microsoft publica un supuesto "tetrón de Majorana" con estados no topológicos

El ordenador cuántico Majorana 1 de Microsoft copó titulares en febrero de 2025 con sus 8 cúbits de tipo tetrón en H usando 32 estados topológicos de Majorana. Pero Microsoft no publicó ningún resultado de sus tetrones en H; además, los resultados de tetrones en línea que publicó en Nature en febrero se pueden explicar usando estados no topológicos de tipo Andreev. Con absoluta seguridad, Majorana 1 no es un ordenador cuántico topológico. No hay ninguna evidencia de ello.