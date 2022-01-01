El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León

En Castilla y León, el fuego no solo se propaga con chispas, rayos o negligencias humanas. También con votos. En octubre de 2024, PP y Vox bloquearon en las Cortes autonómicas la Proposición de Ley de Bomberos y Bomberas Forestales. Era la única norma que planteaba un operativo público, estable y coordinado durante todo el año para prevenir catástrofes como la que hoy arrasa Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad) y obliga a desalojar pueblos en León, Ávila, Zamora y Palencia.
| etiquetas: incendios , castilla y león , vox , partido popular , ladrones , golfos
Pero vamos, no tengo ninguna duda de que aquí la gente volverá a comprar ese relato sin problema y acabaran votando nuevamente a PP o VOX prolongando la agonía de esta tierra.
Los jóvenes votan derecha y ultraderecha, olvídate de la edad porque irá a peor.
Jajajajajajaj vale, siento haberte dejado en ridículo en público.
Gracias por participar, más suerte la próxima vez
Inténtalo de nuevo más tarde
Para bien o para mal la red ferroviaria actual ha sido obra del PSOE, el PP no ha pintado nada al respecto, ellos nunca se mojan ni proyectan nada a medio o largo plazo que requiera gran cantidad de gasto público, más allá de las parafernalia de la F1.
El problema del AVE es que su crecimiento es exponencial y el mantenimiento siempre va detrás, no por delante.
No tengo ninguna duda de que esos gastos serán de los primeros en recortarse cuando gobiernen PP-Vox.
theconversation.com/la-red-ferroviaria-espanola-necesita-inversiones-e
#13
No cuela, la degradación ha sido con PSOE que hemos pasado de ser un referente a que viajar en tren sea un deporte de riesgo por culpa de un ministro que está más preocupado en reírse de las víctimas de un incendio y de jugar al golf que de hacer su trabajo: