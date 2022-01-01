El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León

En Castilla y León, el fuego no solo se propaga con chispas, rayos o negligencias humanas. También con votos. En octubre de 2024, PP y Vox bloquearon en las Cortes autonómicas la Proposición de Ley de Bomberos y Bomberas Forestales. Era la única norma que planteaba un operativo público, estable y coordinado durante todo el año para prevenir catástrofes como la que hoy arrasa Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad) y obliga a desalojar pueblos en León, Ávila, Zamora y Palencia.