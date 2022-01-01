edición general
El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León

El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León

En Castilla y León, el fuego no solo se propaga con chispas, rayos o negligencias humanas. También con votos. En octubre de 2024, PP y Vox bloquearon en las Cortes autonómicas la Proposición de Ley de Bomberos y Bomberas Forestales. Era la única norma que planteaba un operativo público, estable y coordinado durante todo el año para prevenir catástrofes como la que hoy arrasa Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad) y obliga a desalojar pueblos en León, Ávila, Zamora y Palencia.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Lo de la Sierra de la Culebra que fue entonces? Un entrenamiento?
#5 capa5
#1 La prueba piloto. Aquí los resultados de las municipales después del incendio de la Sierra de la Culebra de 2022.  media
nemesisreptante #6 nemesisreptante
#1 #5 aquí si se puede decir eso de todos los años dejan arder Castilla y León
Milmariposas #11 Milmariposas
#5 Determinado rango de edad tiene problemas para establecer la relación causa efecto entre votar a un partido y las consecuencias a corto, medio, y largo plazo sobre su vida del día a día.
#19 capa5
#11 Ese rango de edad en algunos sitios es de 18 a 99, pero tendría que matizar que las elecciones municipales de 2023 estuvieron muy marcadas durante la campaña por el contexto estatal, y mucha gente acabo votando "en contra" de Sánchez, que es lo que está intentando otra vez el PP con cada cagada que hacen, vender el relato de que es culpa de Sánchez.
Pero vamos, no tengo ninguna duda de que aquí la gente volverá a comprar ese relato sin problema y acabaran votando nuevamente a PP o VOX prolongando la agonía de esta tierra.
powernergia #21 powernergia
#11 "Determinado grupo de edad".

Los jóvenes votan derecha y ultraderecha, olvídate de la edad porque irá a peor.
frg #18 frg
#5 La buena gestión siempre reporta resultados ...
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso *
#14 seguimos con el bulo ampliamente desmentido?

Jajajajajajaj vale, siento haberte dejado en ridículo en público.
Sandilo #16 Sandilo
#15 Bulo es decir que Ayuso es responsable de ese numerito random que os habéis inventado.

Gracias por participar, más suerte la próxima vez :hug:
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#16 jajajajjajajajajaja perdón, no había visto tu perfil antes de contestarte.

Inténtalo de nuevo más tarde xD xD
Sandilo #20 Sandilo
#17 Jajajajaja gracias por participar :hug:
#4 ya se ya se!!! Del coletas!!
#4 ya se ya se!!! Del coletas!!
1 K 33
Sandilo #14 Sandilo
#7 Si una presidente de una comunidad es responsable imagina todo un vicepresidente del Gobierno de España.
vviccio #12 vviccio *
Nox calla, no se expone y encima recogerá votos a pesar de contribuir a empeorar servicios públicos esenciales. Igual que pasó en EEUU con Trump.
1 K 26
jonolulu #8 jonolulu
El fuego se propaga al mismo ritmo que la estupidez
powernergia #22 powernergia
#13 Cachondo eres.
Para bien o para mal la red ferroviaria actual ha sido obra del PSOE, el PP no ha pintado nada al respecto, ellos nunca se mojan ni proyectan nada a medio o largo plazo que requiera gran cantidad de gasto público, más allá de las parafernalia de la F1.

El problema del AVE es que su crecimiento es exponencial y el mantenimiento siempre va detrás, no por delante.
No tengo ninguna duda de que esos gastos serán de los primeros en recortarse cuando gobiernen PP-Vox.

theconversation.com/la-red-ferroviaria-espanola-necesita-inversiones-e

#13
treu #10 treu
El PP se mueve como si fuera una empresa, ellos solo miran donde puedan sacar tajada/negocio.
Sandilo #2 Sandilo
Por esa misma regla Oscar Puente ha dejado estropear todos los trenes mientras él juega al golf al estilo socialista y ha abandona a abuelos y niños sin agua en las explanadas donde los trenes se han quedado sin luz.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 entonces aceptamos que los 7291 muertos en residencias de ancianos son culpa de??
0 K 20
Sandilo #4 Sandilo
#3 y los restantes hasta el millón son culpa de…?
woody_alien #9 woody_alien
#2 Los trenes han resultado ser defectuosos, siempre se jode el mismo modelo, y los adquirió ... el PP.
2 K 37
Sandilo #13 Sandilo *
#9 Con el PP funcionaban perfectamente, de hecho España con el Pp era una referencia ferroviaria mundial.

No cuela, la degradación ha sido con PSOE que hemos pasado de ser un referente a que viajar en tren sea un deporte de riesgo por culpa de un ministro que está más preocupado en reírse de las víctimas de un incendio y de jugar al golf que de hacer su trabajo:
