El microrrelato ganador ha sido: Presidentland (Envío patrocinado)

Cuando el presidente anunció la conquista de Groenlandia, nadie lo contradijo. Así que sus asesores idearon algo más barato que una guerra: simular la victoria. La economía no daba ni para alquilar Disneylandia. Apenas consiguieron nieve artificial, unas vallas torcidas y un cartel improvisado: Presidentland. —No va a funcionar. —¿Tienes una idea mejor? —Claro que no. Esta era mi idea, pero esto es muy burdo. La Bestia llegó puntual. Dos agentes del servicio secreto ayudaron al presidente a bajar. —¿Así que esto es Groenlandia? —dijo...

| etiquetas: menéame , concurso , microrrelatos
10 comentarios
imparsifal #4 imparsifal
#3 Exactamente. Los relatos ganadores se publican en Mercurio y van directos a portada por el acuerdo de patrocinio. Mercurio paga 50€ semanalmente a los ganadores y Jot Down 100€ al ganador mensual. Como en 2025.
Pacman #5 Pacman *
#3 a ver, es su site. Pero que sean coherentes y no lo suban como un meneo más.
podrían hacer como el que hay promocionado

Cc #4
Lo dicho, una notita. Podrías proponerlo, por higiene del sitio.
imparsifal #7 imparsifal
#5 Teóricamente tenía que salir un aviso. Lo he puesto manualmente. Gracias por avisar.
Artikan #6 Artikan *
#4 Creo que hay un error. El ganador debería ser el de ContinuumST y el segundo el mío.
Saludos
imparsifal #8 imparsifal
#6 No te entiendo.
Artikan #10 Artikan
#8 www.meneame.net/story/geopolitica-o-no
Tiene mas votos.
El segundo el mio. Igual es porque, por razones que desconozco, no aparecen todos los microrelatos según cargues la página... Hay algún error
imparsifal #9 imparsifal
#6 Creo que tienes razón. @Horas por favor, revisa lo de los microrrelatos que la has liado
FlautaDeCaña #2 FlautaDeCaña
Pues me ha inspirado otro más corto:

Trumpland

Yo
Pacman #1 Pacman *
Jefe
revisad esto
9 meneos, 48 karma, cero comments y portada
dalton1 #3 dalton1
#1 Se ve que #imparfisal tiene el poder de publicar directamente, yo llegué a verla con un solo voto ya publicada. Esto se está convirtiendo en un panfleto más.
