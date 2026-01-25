El microrrelato ganador ha sido: Presidentland (Envío patrocinado)

Cuando el presidente anunció la conquista de Groenlandia, nadie lo contradijo. Así que sus asesores idearon algo más barato que una guerra: simular la victoria. La economía no daba ni para alquilar Disneylandia. Apenas consiguieron nieve artificial, unas vallas torcidas y un cartel improvisado: Presidentland. —No va a funcionar. —¿Tienes una idea mejor? —Claro que no. Esta era mi idea, pero esto es muy burdo. La Bestia llegó puntual. Dos agentes del servicio secreto ayudaron al presidente a bajar. —¿Así que esto es Groenlandia? —dijo...
| etiquetas: menéame , concurso , microrrelatos
podrían hacer como el que hay promocionado
Cc #4
Lo dicho, una notita. Podrías proponerlo, por higiene del sitio.
Saludos
Tiene mas votos.
El segundo el mio. Igual es porque, por razones que desconozco, no aparecen todos los microrelatos según cargues la página... Hay algún error
Trumpland
Yo
revisad esto
9 meneos, 48 karma, cero comments y portada