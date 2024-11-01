Metro de Madrid impide a los viajeros subir a andenes de Nuevos Ministerios para evitar aglomeraciones junto a las vías

La saturación del transporte público madrileño sigue deparando imágenes poco habituales en el Metro de Madrid. Primero han sido los empujadores, 120 técnicos de línea de la red suburbana desplegados en los andenes para tratar de llenar de gente lo máximo posible cada tren. Este martes, otros empleados del servicio han impedido a usuarios acceder a los andenes de la línea 8 en Nuevos Ministerios.
Siguen empeñados en el urbanismo caotico de Le Corbusier del siglo XX...
Y ahora se necesitan tantas obras que es imposible hacerlas todas de golpe sin parar durante 1 año todo el sistema.
Sabiendo esto, lo lógico seria hacer un refuerzo en las líneas de mas uso, pero si han hecho algo es claramente insuficiente, pero para mi que no han hecho ningún refuerzo.