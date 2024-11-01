edición general
Metro de Madrid impide a los viajeros subir a andenes de Nuevos Ministerios para evitar aglomeraciones junto a las vías

La saturación del transporte público madrileño sigue deparando imágenes poco habituales en el Metro de Madrid. Primero han sido los empujadores, 120 técnicos de línea de la red suburbana desplegados en los andenes para tratar de llenar de gente lo máximo posible cada tren. Este martes, otros empleados del servicio han impedido a usuarios acceder a los andenes de la línea 8 en Nuevos Ministerios.

Es que parece de elmundotoday. El nivel de desastre en Madrid es para contarlo, los que llevamos viviendo aquí toda la vida flipamos, es como si todo lo que funcionaba fallara ahora y estuviera a punto de caerse a pedazos. Y a muchísima peña parece darle igual, mientras tengan terracitas y puedan coger su coche. Qué infierno de ciudad.
#8 Y aun quieren meter a mas gente en Madrid y centralizar mas y mas y crear nuevos barrios mas grandes que Marbella o Vitoria... y en el momento que haya una averia en alguna linea o una carretera y(u obras como ahora el caos no va mas que a aumentar.

Siguen empeñados en el urbanismo caotico de Le Corbusier del siglo XX...
#8 es que cuando las cosas son medio nuevas pues no fallan, pero tras bastantes décadas de casi abandono pues empieza todo a fallar.

Y ahora se necesitan tantas obras que es imposible hacerlas todas de golpe sin parar durante 1 año todo el sistema.
De Madrid al subsuelo
Esto es grave, puede erosionar la percepción de una de las joyas de la corona de la capital, el nivel de aglomeraciñón puede ser tan grande que peligre el no encontrarte con tu Ex
Esto es lo que pasa cuando dejas en mano de la hidefruta una gestión necesaria.
Tercermundista.
Que no os enterais, que no habeis viajado por Uropa y no sabeis que el Metro de Madrid es el más mejor....que el resto está sucio y tiene trenes más viejos
#2 pero donde están las mejores aglomeraciones? que es lo que importa. Ayuso ya presumía de atascos en su día, con esto va a presumir más.
Es una locura, primero la carretera A5 con obras, hace que mucha mas gente use el transporte publico, y el cierre parcial de la Linea 6 de metro, hace que muchos viajeros pasen por otras líneas, por lo que hay un colapso bastante gordo a horas punta en ciertas líneas.

Sabiendo esto, lo lógico seria hacer un refuerzo en las líneas de mas uso, pero si han hecho algo es claramente insuficiente, pero para mi que no han hecho ningún refuerzo.
#7 Por lo menos en la Línea 1, que es la que uso todos los días, al contrario. Han aumentado la frecuencia entre trenes. Total, qué importa, sólo enlaza en cinco estaciones con cercanías de RENFE
