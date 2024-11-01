Metro de Madrid impide a los viajeros subir a andenes de Nuevos Ministerios para evitar aglomeraciones junto a las vías

La saturación del transporte público madrileño sigue deparando imágenes poco habituales en el Metro de Madrid. Primero han sido los empujadores, 120 técnicos de línea de la red suburbana desplegados en los andenes para tratar de llenar de gente lo máximo posible cada tren. Este martes, otros empleados del servicio han impedido a usuarios acceder a los andenes de la línea 8 en Nuevos Ministerios.