edición general
3 meneos
2 clics
Metano: el gas de efecto invernadero que calienta el planeta más rápido que el CO₂

Metano: el gas de efecto invernadero que calienta el planeta más rápido que el CO₂

En noviembre de 1776, mientras viajaba en caballo entre Italia y Suiza, Carlo Giuseppe Campi vio unas burbujas en las marismas que rodeaban el lago Mayor. Se acercó a ellas y decidió investigarlas. Casi por accidente descubrió que eran inflamables y se lo contó a su amigo Alessandro Volta. Años después, Volta descubrió que ese gas era el metano. Desde entonces no hemos dejado de tener problemas con él. Incoloro, inodoro y altamente inflamable, el metano (CH₄) es un gas compuesto por un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno.

| etiquetas: gas , metano , efecto , invernadero , mas rapido , co₂
3 0 0 K 41 ciencia
1 comentarios
3 0 0 K 41 ciencia
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Se trata del hidrocarburo más simple y, de hecho, es el componente fundamental del gas natural (y, por lo tanto, un combustible clave para calderas, centrales eléctricas y parte de la industria). Además del contexto energético, el metano aparece también en procesos biológicos y geológicos: es un compuesto químico que surge, de forma natural, en los procesos de descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Es decir, en humedales, en vertederos, en el sistema digestivo de los rumientes o en grandes bolsas bajo el suelo.
1 K 32

menéame