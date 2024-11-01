Metano: el gas de efecto invernadero que calienta el planeta más rápido que el CO₂

En noviembre de 1776, mientras viajaba en caballo entre Italia y Suiza, Carlo Giuseppe Campi vio unas burbujas en las marismas que rodeaban el lago Mayor. Se acercó a ellas y decidió investigarlas. Casi por accidente descubrió que eran inflamables y se lo contó a su amigo Alessandro Volta. Años después, Volta descubrió que ese gas era el metano. Desde entonces no hemos dejado de tener problemas con él. Incoloro, inodoro y altamente inflamable, el metano (CH₄) es un gas compuesto por un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno.