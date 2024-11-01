·
Merz: Estados Unidos no debe marginar a los europeos en las negociaciones con Rusia sobre Ucrania
El canciller alemán enfatizó que “Europa no es un peón, sino un actor soberano que persigue sus propios intereses y valores”
|
etiquetas
:
merz
,
eeuu
,
europa
,
ucrania
,
rusia
,
alemania
#1
sarri
Y lo dice sin reírse
5
K
71
#3
cenutrios_unidos
#1
A ver si se cree que les ha volado el Nord Stream II un Ucraniano, se puede creer cualquier cosa.
4
K
68
#4
Alegremensajero
Como si a EEUU o a Rusia le importara una puta mierda lo que dice este pelele. Te destrozan el gasoducto y ahora le compras el gas a los que te lo han destruido y más caro del que comprabas antes... Menudo pagafantas más mediocre... Y esto es el presidente de la locomotora europea, madre mía...
5
K
65
#10
sxentinel
#4
Pues para importarles una mierda fue precisamente Europa la que jodió el ultimo intento de mierda de presionar a Ucrania para rendirse. Ya deberían haber aprendido y saber que si Europa sigue apoyando Ucrania no va a ceder a las amenazas americanas de abandonarlos.
0
K
10
#5
Golan_Trevize
Mientras Europa no decida tomar las riendas de su destino, ponga impuestos de los buenos a las ganancias de las tecnológicas americanas, se cague en las medidas de Trump en sus morros y demás, no dejaremos de ser vasallos empompados (de estar en pompa) de los estadounidenses, dispuestos a servir únicamente a sus intereses.
2
K
38
#7
ur_quan_master
*
#5
y expulsen a los militares de EEUU de suelo europeo, añado.
Sin el control militar del territorio, no hay soberania.
4
K
49
#11
omega7767
#7
pero si alemania con Merz se ofreció a adelantar los sueldos de los soldados americanos en alemania durante el cierre del presupuesto estadounidense.
No pueden ser más mandados
1
K
24
#6
chocoleches
Estas cosas no se dicen en voz alta, se actúa en consecuencia.
1
K
24
#2
HeilHynkel
No sé yo ...
0
K
20
#8
Rayder
Europa se margina sola.
0
K
13
#9
colipan
La coca hace mucho daño
0
K
11
