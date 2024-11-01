edición general
Merz: Estados Unidos no debe marginar a los europeos en las negociaciones con Rusia sobre Ucrania

El canciller alemán enfatizó que “Europa no es un peón, sino un actor soberano que persigue sus propios intereses y valores”

#1 sarri
Y lo dice sin reírse
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 A ver si se cree que les ha volado el Nord Stream II un Ucraniano, se puede creer cualquier cosa.
Alegremensajero #4 Alegremensajero
Como si a EEUU o a Rusia le importara una puta mierda lo que dice este pelele. Te destrozan el gasoducto y ahora le compras el gas a los que te lo han destruido y más caro del que comprabas antes... Menudo pagafantas más mediocre... Y esto es el presidente de la locomotora europea, madre mía...
sxentinel #10 sxentinel
#4 Pues para importarles una mierda fue precisamente Europa la que jodió el ultimo intento de mierda de presionar a Ucrania para rendirse. Ya deberían haber aprendido y saber que si Europa sigue apoyando Ucrania no va a ceder a las amenazas americanas de abandonarlos.
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
Mientras Europa no decida tomar las riendas de su destino, ponga impuestos de los buenos a las ganancias de las tecnológicas americanas, se cague en las medidas de Trump en sus morros y demás, no dejaremos de ser vasallos empompados (de estar en pompa) de los estadounidenses, dispuestos a servir únicamente a sus intereses.
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#5 y expulsen a los militares de EEUU de suelo europeo, añado.
Sin el control militar del territorio, no hay soberania.
#11 omega7767
#7 pero si alemania con Merz se ofreció a adelantar los sueldos de los soldados americanos en alemania durante el cierre del presupuesto estadounidense.

No pueden ser más mandados
#6 chocoleches
Estas cosas no se dicen en voz alta, se actúa en consecuencia.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
No sé yo ...  media
Rayder #8 Rayder
Europa se margina sola.
colipan #9 colipan
La coca hace mucho daño
