23

25
clics
Merz defiende a EEUU e Israel y pide a Irán que ponga fin a los "ataques indiscriminados": "No es el momento de dar lecciones a nuestros aliados"
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha salido este domingo en defensa de la acción militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
|
etiquetas
:
irán
,
eeuu
,
sionismo
,
israel
,
ue
,
alemania
,
merz
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
Difícilmente se puede dar más vergüenza ajena
34
K
364
#2
DotorMaster
*
#1
Bueno, sí:
Macron -> arrima un portaaviones
Starmer -> aporta aviones de apoyo
Frijolio -> bocachancla, como de costrumbre
11
K
150
#10
cenutrios_unidos
#1
Luego que si les vuelan el NordStream 2. No se puede ser más gilipollas.
6
K
97
#13
mariopg
*
#1
#10
pero qué vergüenza ajena ni qué pollas, a alemania le han dado tajada en la reconstrucción de ucrania y gaza. punto.
0
K
8
#5
Andreham
Más que vergüenza e incredulidad ante estas declaraciones, yo siento
miedo
porque es impensable que un estado soberano y un ministro que se deba a los intereses de su país diga estas cosas.
Osea, en la vida que tengo, y creo que en la historia humana, se han escuchado declaraciones tan jodidamente absurdas y tan brutalmente hipócritas como las que se han vertido en asuntos relacionados con Israel y Estados Unidos en los últimos años.
Que tengan la desfachatez de decir estas cosas sin…
» ver todo el comentario
14
K
156
#8
gale
Alemania, una vez más en en lado inmoral de la Historia. No aprenden.
11
K
137
#7
laruladelnorte
“El régimen de los ayatolás es un régimen de terror. Solo entre finales y comienzos de este año murieron miles de personas a manos del régimen. Compartimos la alegría de muchos iraníes de que este régimen esté llegando a su fin”, ha dicho en una comparecencia ante la prensa. “Con las herramientas del derecho internacional y con sanciones no hemos llegado muy lejos, tal vez porque no estuvimos dispuestos a actuar también militarmente. No es el momento de dar lecciones a nuestros aliados”
Del genocidio palestino ni una palabra...
8
K
124
#3
Atusateelpelo
Evidentemente EEUU tiene derecho a defenderse de una invasion irani
8
K
99
#9
elgranpilaf
Asco da esta escoria
5
K
83
#4
Kuruñes3.0
Puto lameculos.
5
K
71
#11
mmlv
Puto nazi de mierda
2
K
59
#14
Dene
Gentuza
3
K
54
#6
azathothruna
Para que luego se esten llenando la boca luego de lo de Groenlandia, aun siguen lamiendo el escroto al zanahorio.
Los zionistas/gringos atacaron primero
Y los natontados?
3
K
52
#15
Supercinexin
Menuda basura de país Alemania, a años-luz de mi Gobierno de España. Puta Europa. Puta Unión Europea.
0
K
19
#12
Nusku
Se nota la sangre nazi que todavía corre por sus venas.
0
K
10
#16
j3j3j3j3
ese pavo tiene la lengua naranja y el culo con la estrella de david
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
