edición general
23 meneos
25 clics
Merz defiende a EEUU e Israel y pide a Irán que ponga fin a los "ataques indiscriminados": "No es el momento de dar lecciones a nuestros aliados"

Merz defiende a EEUU e Israel y pide a Irán que ponga fin a los "ataques indiscriminados": "No es el momento de dar lecciones a nuestros aliados"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha salido este domingo en defensa de la acción militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

| etiquetas: irán , eeuu , sionismo , israel , ue , alemania , merz
19 4 0 K 165 actualidad
16 comentarios
19 4 0 K 165 actualidad
Comentarios destacados:      
Tkachenko #1 Tkachenko
Difícilmente se puede dar más vergüenza ajena
34 K 364
#2 DotorMaster *
#1 Bueno, sí:
Macron -> arrima un portaaviones
Starmer -> aporta aviones de apoyo
Frijolio -> bocachancla, como de costrumbre
11 K 150
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#1 Luego que si les vuelan el NordStream 2. No se puede ser más gilipollas.
6 K 97
#13 mariopg *
#1 #10 pero qué vergüenza ajena ni qué pollas, a alemania le han dado tajada en la reconstrucción de ucrania y gaza. punto.
0 K 8
Andreham #5 Andreham
Más que vergüenza e incredulidad ante estas declaraciones, yo siento miedo porque es impensable que un estado soberano y un ministro que se deba a los intereses de su país diga estas cosas.

Osea, en la vida que tengo, y creo que en la historia humana, se han escuchado declaraciones tan jodidamente absurdas y tan brutalmente hipócritas como las que se han vertido en asuntos relacionados con Israel y Estados Unidos en los últimos años.

Que tengan la desfachatez de decir estas cosas sin…   » ver todo el comentario
14 K 156
gale #8 gale
Alemania, una vez más en en lado inmoral de la Historia. No aprenden.
11 K 137
#7 laruladelnorte
“El régimen de los ayatolás es un régimen de terror. Solo entre finales y comienzos de este año murieron miles de personas a manos del régimen. Compartimos la alegría de muchos iraníes de que este régimen esté llegando a su fin”, ha dicho en una comparecencia ante la prensa. “Con las herramientas del derecho internacional y con sanciones no hemos llegado muy lejos, tal vez porque no estuvimos dispuestos a actuar también militarmente. No es el momento de dar lecciones a nuestros aliados”

Del genocidio palestino ni una palabra... :clap:
8 K 124
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Evidentemente EEUU tiene derecho a defenderse de una invasion irani :troll:
8 K 99
elgranpilaf #9 elgranpilaf
Asco da esta escoria
5 K 83
#4 Kuruñes3.0
Puto lameculos.
5 K 71
mmlv #11 mmlv
Puto nazi de mierda
2 K 59
Dene #14 Dene
Gentuza
3 K 54
azathothruna #6 azathothruna
Para que luego se esten llenando la boca luego de lo de Groenlandia, aun siguen lamiendo el escroto al zanahorio.
Los zionistas/gringos atacaron primero
Y los natontados?
3 K 52
Supercinexin #15 Supercinexin
Menuda basura de país Alemania, a años-luz de mi Gobierno de España. Puta Europa. Puta Unión Europea.
0 K 19
#12 Nusku
Se nota la sangre nazi que todavía corre por sus venas.
0 K 10
#16 j3j3j3j3
ese pavo tiene la lengua naranja y el culo con la estrella de david
0 K 7

menéame