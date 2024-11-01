edición general
6 meneos
15 clics
La merluza que consumimos tiene un alto nivel de parasitación por anisakis

La merluza que consumimos tiene un alto nivel de parasitación por anisakis

Los consumidores pueden infectarse al ingerir pescado parasitado crudo, poco cocido, salado, marinado, no congelado previamente o no tratado convenientemente por otros métodos culinarios. Entre las especies de pescado más consumidas en España (hasta un 94% de hogares) está la merluza europea. La población de M. merluccius de origen atlántico nordoriental fue la más parasitada (87,8%), seguida de la merluza plateada M. bilinearis(65,7%) de las costas del noreste americano y por último de la población mediterránea de merluza europea (26,0%).

| etiquetas: merluza , anisakis
6 0 0 K 82 cultura
3 comentarios
6 0 0 K 82 cultura
#1 mcfgdbbn3
Nada que no pueda solucionar unas buenas pasadas por la #sartén.
0 K 12
Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
#1 O teniéndola un día en el congelador, no queda bicho viviente, en mi casa todo el pescado fresco que consumimos pasa antes por el arcón congelador.
0 K 20
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Eso es porque os pilláis las merluzas a base de garrafón.
0 K 11

menéame