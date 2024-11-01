Mercadona y el reparto de culpas por la desaparición de la clase media

Señalar a una empresa privada como responsable del colapso de la clase media, como origen de la creciente dificultad para llegar a fin de mes, evita el incómodo debate en torno al evidente hecho de que una parte sustancial de la sociedad ha sufrido una abrupta pérdida de poder adquisitivo. Si bien es un problema atribuible a razones globales, como un clima general de inflación elevada, también juegan un papel importante las razones nacionales, como una fiscalidad creciente; unos costes laborales disparados con graves problemas de absentismo...
| etiquetas: consumo , inflacion
Sin embargo, es cierto que culpar a empresas concretas de que suban los precios, en un mercado competitivo, no parece muy serio. (Sería diferente si se estuvieran pactando precios con la competencia, claro.)
Por otro lado, lo de no actualizar los tramos del IRPF según la inflación, significa cobrar más impuestos a quienes menos ganan.
No todo es blanco o negro.
Diagnóstico: ERRÓNEA
Corrección: Los costes laborales consisten en el gasto total que soportan los empleadores al emplear a su personal, concepto que ha sido adoptado en el marco comunitario y que se ajusta globalmente a la definición internacional de la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (Ginebra, 1966)
Fuente: www.ine.es/DEFIne/concepto.htm?c=274
Las mentiras y bulos que proclama este texto forman parte de la irracionalidad y falta de ética que hace que la gente vote contra la cultura, contra la sanidad, contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la humanidad.
A ver si meneame crea el voto 'asqueroso' para noticias como ésta.
… » ver todo el comentario
Por cierto el artículo parece una defensa de Mercadona, una cadena de supermercados que tiene todo lo malo que se puede tener. Publicidad no declarada como tal, bulos reiterados sobre la buena calidad de sus pésimos productos y buen trato a sus trabajadores, una política laboral que roza el abuso plagada de malas prácticas, ...