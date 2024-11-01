edición general
Mercadona y el reparto de culpas por la desaparición de la clase media

Señalar a una empresa privada como responsable del colapso de la clase media, como origen de la creciente dificultad para llegar a fin de mes, evita el incómodo debate en torno al evidente hecho de que una parte sustancial de la sociedad ha sufrido una abrupta pérdida de poder adquisitivo. Si bien es un problema atribuible a razones globales, como un clima general de inflación elevada, también juegan un papel importante las razones nacionales, como una fiscalidad creciente; unos costes laborales disparados con graves problemas de absentismo...

Pejeta #2 Pejeta *
Hablan de que no se llega a fin de mes y parte de la culpa se la echa a unos costes laborales disparados. Y todo por ese cuento de la clase media. Nunca hablan de la clase trabajadora y no lo hacen porque este más mierda de panfleto está al servicio del capital.
#3 kaos_subversivo *
#2 nunca se preguntan por qué las enpresas aumentan sus beneficios pero nunca el sueldo de sus empleados
#4 DenisseJoel *
#2 El artículo también hace trampa al hablar por un lado de "costes laborales disparados" y por otro de "fuertes subidas del salario mínimo", cuando en ambos casos se refiere a lo mismo.

Sin embargo, es cierto que culpar a empresas concretas de que suban los precios, en un mercado competitivo, no parece muy serio. (Sería diferente si se estuvieran pactando precios con la competencia, claro.)

Por otro lado, lo de no actualizar los tramos del IRPF según la inflación, significa cobrar más impuestos a quienes menos ganan.

No todo es blanco o negro.
Mildranx #5 Mildranx
#4 No exactamente. La subida de los costes laborales se refiere a que a igualdad de salario, han aumentado los costes salariales (mei), la subida del salario mínimo, obviamente también es una subida de costes laborales.
#9 DenisseJoel
#5 Afirmación: La subida de los costes laborales se refiere a que a igualdad de salario, han aumentado los costes salariales

Diagnóstico: ERRÓNEA

Corrección: Los costes laborales consisten en el gasto total que soportan los empleadores al emplear a su personal, concepto que ha sido adoptado en el marco comunitario y que se ajusta globalmente a la definición internacional de la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (Ginebra, 1966)

Fuente: www.ine.es/DEFIne/concepto.htm?c=274
jacm #6 jacm *
Como ya indica #2, este panfleto tiene más culpa en los problemas de nuestra sociedad que Mercadona.
Las mentiras y bulos que proclama este texto forman parte de la irracionalidad y falta de ética que hace que la gente vote contra la cultura, contra la sanidad, contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la humanidad.
A ver si meneame crea el voto 'asqueroso' para noticias como ésta.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y sus costes asociados, que se prorratean entre toda la clase activa; fuertes subidas del salario mínimo y regulaciones que requieren una costosa adaptación empresarial, como el famoso Verifactu o la ley de envases. Según un estudio de Funcas, el hecho de no haber deflactado el IRPF – es decir, el hecho de mantener los umbrales de cada tramo basados en una cifra absoluta de renta, que no se ha actualizado sobre la base de la inflación, haciendo que todo el mundo suba de tramo si su

…   » ver todo el comentario
frg #7 frg
¡La clase media no existe! Sólo existen trabajadores que se creen clase media y practican un clasismo que ni siquiera les corresponde. Sólo hay que mirar el comentario de un empresario meridianamente sensato para darse cuenta de la realidad.

Por cierto el artículo parece una defensa de Mercadona, una cadena de supermercados que tiene todo lo malo que se puede tener. Publicidad no declarada como tal, bulos reiterados sobre la buena calidad de sus pésimos productos y buen trato a sus trabajadores, una política laboral que roza el abuso plagada de malas prácticas, ...
#8 mstk *
Mercadona es un destructor de clase media, toda clase media que ha tenido contratos con Mercadona ha acabado en la ruina.
