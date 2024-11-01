Mercadona y el reparto de culpas por la desaparición de la clase media

Señalar a una empresa privada como responsable del colapso de la clase media, como origen de la creciente dificultad para llegar a fin de mes, evita el incómodo debate en torno al evidente hecho de que una parte sustancial de la sociedad ha sufrido una abrupta pérdida de poder adquisitivo. Si bien es un problema atribuible a razones globales, como un clima general de inflación elevada, también juegan un papel importante las razones nacionales, como una fiscalidad creciente; unos costes laborales disparados con graves problemas de absentismo...