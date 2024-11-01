edición general
¿Mercado Libre? La empresa le pidió al Gobierno endurecer las regulaciones contra aplicaciones chinas

El CEO de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, pidió al Gobierno nacional que endurezca las regulaciones sobre las plataformas chinas Shein y Temu, al considerar que están compitiendo en condiciones desiguales con las empresas locales y que su crecimiento desmedido podría tener un impacto negativo en las pymes argentinas, el empleo y la producción nacional.

| etiquetas: argentina , mercado libre , endurecer regulaciones , china , shein , temu
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
El chiste se cuenta solo xD
nopolar #4 nopolar
#2 Que renombren la tienda a "Mercado cautivo".
carakola #8 carakola
¿Es cosa mía o los argentinos siempre han estado obsesionados con China? Hasta de Mafalda recuerdo tiras sobre el tema.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Los chinos espían ... llevan. una relación de lo que venden y a quien ... ¡eso es espionaje!
Trigonometrico #5 Trigonometrico *
Hay que huir de quien use la expresión "Democracia liberal". La Democracia liberal es lo opuesto al concepto Democracia.
Ann #6 Ann
#5 otro slogan marxista, ja ja ja
No sabéis ni dónde tenéis la mano derecha...
Ann #7 Ann
Hay que separar dos cosas:

1. Competencia legítima. Si un producto chino es más barato porque su proceso es más eficiente o su cadena de producción está mejor optimizada, entonces eso beneficia al consumidor y es parte del juego del libre mercado.

2. Competencia distorsionada. Si esos precios bajos existen porque el Estado chino subsidia exportaciones, manipula su moneda o esquiva impuestos, entonces no estamos ante un mercado libre, sino ante una competencia artificial, creada por un Estado…   » ver todo el comentario
