Un menor en estado grave tras una explosión en una gasolinera de Tarragona

Según han compartido los Bomberos de la Generalitat en su cuenta de X (Twitter), se encontraban repostando gas a un coche cuando la sobrepresión de uno de los surtidores ha hecho que salte por los aires. Pese a no haber incendio, el conductor del vehículo ha sufrido algunas lesiones, pero ha sido su acompañante el que peor parado ha salido del accidente. Un menor ha resultado herido grave, teniendo que ser trasladado al Hospital Universitari Joan XXIII tras ser atendido por el efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

eltoloco
Si pasa esto con el GPL que está comprimido entre 7 y 10 bares, imaginad lo que pasaría si se popularizasen las hidrogeneras que nos intentan colar las gasistas y petroleras, que van entre 150 y 300 bares..
p3riko
#1 te corrijo sobre tu comentario. el vehículo en cuestión estaba repostando GNC (Gas natural comprimido) entre 200 y 300 bares de presión. GLP es gas licuado del petróleo, que suele ir a muy pocos bares en comparación.
eltoloco
#5 ¿Donde has leído que es GNC? En cualquier caso te re-corrijo, el GNC va entre 200 y 250 bares, menos presión que el hidrógeno.
Peka
#1 En el deposito del coche el hidrogeno esta a 700 bares.


De todas formas, si en vez de un coche GLP es de electricidad, esto esta en portada y mucho pidiendo la prohibición.
kastanedowski
La fotografia es muy grafica, la explosion ha deber sido impresionante, espero que esten bien y la puedan contar
Harkon
Os imagináis si hubiera sido una electrolinera? Ah, espera, esas no explotan pero los petrolheads de esto no hablan porque "patatas"
powernergia
Con el miedo que tenía mi padre cuando venía conmigo a repostar gas..
El_pofesional
Pese a no haber incendio, el conductor del vehículo ha sufrido algunas lesiones, pero ha sido su acompañante el que peor parado ha salido del accidente.

¿Quién redacta estas cosas? Creo que una IA lo haría mejor.
angar300
Me gustan las bicicletas, no explotan.
