Un menor en estado grave tras una explosión en una gasolinera de Tarragona

Según han compartido los Bomberos de la Generalitat en su cuenta de X (Twitter), se encontraban repostando gas a un coche cuando la sobrepresión de uno de los surtidores ha hecho que salte por los aires. Pese a no haber incendio, el conductor del vehículo ha sufrido algunas lesiones, pero ha sido su acompañante el que peor parado ha salido del accidente. Un menor ha resultado herido grave, teniendo que ser trasladado al Hospital Universitari Joan XXIII tras ser atendido por el efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).