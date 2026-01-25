edición general
Las memorias olvidadas en las que Julio Iglesias lo confesaba todo: "Necesito a las mujeres más que a mi vida misma"

En 1981, el cantante se sinceraba en una autobiografía escrita en colaboración con el periodista Tico Medina: "A veces me siento un poco árabe".

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Vamos a echar la vista atrás. Julio Iglesias siempre presumió de ser un picha brava y allá por los 90 presumía de haberse acostado con más de 4.000 mujeres. Aquí hay gente con menos días en su vida laboral (y cuentan festivos)

Así que no era muy complicado de imaginarse que pagando u obligando.
IkkiFenix #7 IkkiFenix
#3 Bueno, en esa época dicen que había mujeres que le lanzaban bragas en los conciertos y que a veces tenía que quitarselas de encima. Algo así les pasaba a los hombres G en los 80 con las adolescentes, que tenian que llevar seguridad porque se les echaban encima.
#11 intotheflow
#7 Aun suponiendo que todas las que le tiraban bragas quisieran realmente acostarse con él, ¿qué tiene que ver el sexo consentido con la coerción o el abuso en un entorno laboral? ¿Se acostó con 4000 fans? ¿Las 4000 fueron relaciones consentidas? ¿El hecho de que disfrutara de sexo consentido con fans o modelos le exime de responsabilidad en el caso de menores o personas a su servicio, con la consecuente relación de abuso de poder?
El estereotipo del artista deseado no justifica ninguna de las acusaciones a las que se enfrenta.
#14 coydanerko
#11 No. Claro que no justifica eso nada. Pero es que de esa "nada" no hay ninguna prueba.
#17 intotheflow
#14 Las mujeres que le acusan aportaron pruebas, incluidas pruebas médicas. Aun es pronto para conocer la valoración que de ellas pudiera hacer un juez (y el juez español ya no va valorarlas), pero no es correcto decir que no hay ninguna prueba.
BlackDog #15 BlackDog
#11 Lo que no tiene sentido es dar veracidad a las acusaciones por ser un picha brava, hay una gran diferencia de acostarse con modelos o fans a explotar sexualmente a trabajadoras domesticas... porque por esa regla de tres, cualquier acusación a cualquier cantante conocido de una banda de rock de los 80 se daría por válida porque anda que no se han tirado a groupies...
#13 coydanerko
#3 4000 no lo consigues contratando chachas.
Dene #2 Dene
Ha sido muy gracioso ver como uno de sus mayores defensores ha sido un tipo que, ya siendo adulto, alcanzó su mayor éxito con el título "15 años tiene mi amor"....
dios los cría....
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Siempre me queda la duda de si a quienes respaldan a este tipo de personajes no les importaría que sus parejas, madres, hermanas o hijas tuviesen que pasar por algo similar.
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#5 Los que defienden a este tipo (al menos, públicamente) no van a tener familia trabajando en el servicio doméstico.
Por lo que no les preocupa.
BlackDog #12 BlackDog
#2 Eso de mirar una canción de 1960 con las gafas progres de 2026...

Primero, la canción habla de amor platónico, nada de sexo, segundo, estas dando por hecho de que la canción va del cantante y sus sentimientos hacia una niña de 15 años, cuando perfectamente podría estar hablando de un tercero, puede que un niño de 16 años, de hecho esa es la lectura más razonable, en música y literatura, quien canta no es necesariamente quien habla, y por último la edad de consentimiento en España era 12 años hasta 1978
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
" "Quizá esté dentro de mí aquella vieja frase española que dice que ‘a la señora hay que tratarla como a una puta y a la puta se la debe tratar como a una señora’."
#10 NPCMeneaMePersigue
" "Quizá esté dentro de mí aquella vieja frase española que dice que 'a la señora hay que tratarla como a una puta y a la puta se la debe tratar como a una señora'."
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
jejé... Julito árabe? como se enteren PP-VOX verás tú... jejé
#8 BurraPeideira_
Como buen facha castizo es cutre por definición y se aprovecha del más débil.
kosako #4 kosako
"Me siento un poco árabe".

No churra, tú lo que eres es más guarro que la funda de un jamón y lo que quieres es tener muchos totos a tu disposición.
#16 villarraso1978
Cualquiera puede decir que se ha acostado con 4000 personas. Solo hay que mentir.
