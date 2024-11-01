edición general
Meloni recibe con "estupor" las críticas de Trump a la labor de los aliados de EEUU en Afganistán

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha expresado este sábado su "estupor" por las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la falta de implicación de los aliados de Estados Unidos en Afganistán tras declarar que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" en Afganistán. "El Gobierno italiano ha recibido con estupor las declaraciones del presidente Trump sobre la situación de 'retaguardia' de los aliados de la OTAN durante las operaciones en Afganistán", ha publicado Meloni en redes sociales.

pitercio #2 pitercio
Te lo explico yo Melones, EEUU no tiene aliados, tiene vasallos.
josde #7 josde
#2 Y ella es una simpatizante de eso.
Milmariposas #5 Milmariposas
Os dais cuenta de lo lerdo que el zanahorio? Pues la Melones no le va a la zaga. Es metedura de pata tras metedura de pata. Y entre medios, lamida de ojete y botas al usa. No da para más.
#3 Suleiman
Esta ha caído del guindo ahora... menuda meloni.
kevers #4 kevers
Meloni recibe en Afganistán a los aliados de EEUU con estupor por las críticas a labor de Trump.

Cansina e irrelevante.
kevers #6 kevers
Meloni recibe en Afganistán a Trump con estupor por las críticas de los aliados de EEUU a su labor.
#1 Perrota
No se quedaron en la retaguardia. Avanzaron asesinando a civiles allá donde los gringos les dejaban alguno vivo.
#8 DonaldBlake
Estoy de los estupores y asombros europeos hasta los cojones.
