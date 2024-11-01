Meloni recibe con "estupor" las críticas de Trump a la labor de los aliados de EEUU en Afganistán

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha expresado este sábado su "estupor" por las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la falta de implicación de los aliados de Estados Unidos en Afganistán tras declarar que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" en Afganistán. "El Gobierno italiano ha recibido con estupor las declaraciones del presidente Trump sobre la situación de 'retaguardia' de los aliados de la OTAN durante las operaciones en Afganistán", ha publicado Meloni en redes sociales.