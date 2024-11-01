edición general
11 meneos
166 clics
Es una de las mejores comedias de la historia y sigue siendo desternillante. Hoy en TV, una divertida parodia cristiana sin pelos en la lengua

Es una de las mejores comedias de la historia y sigue siendo desternillante. Hoy en TV, una divertida parodia cristiana sin pelos en la lengua  

Una de las mejores comedias de todos los tiempos sin el menor atisbo de duda, todavía imprescindible y desternillante en su manera de crear humor de todos los rincones posibles de una historia.

| etiquetas: television , cine , la vida de brian
9 2 1 K 131 cultura
16 comentarios
9 2 1 K 131 cultura
Comentarios destacados:    
Mark_ #2 Mark_
Se refiere a "La vida de Brian"

#TeAhorroUnClick

#OtroClickbaitDeMierdaXataka
8 K 83
#5 guillersk
#2 gracias
0 K 10
HAL9K #9 HAL9K
#2 Lo pone en las etiquetas.
0 K 11
ChatGPT #11 ChatGPT
#9 no deja de ser un clickbait de mierda de xataka
0 K 11
HAL9K #15 HAL9K
#11 Lo comentaba por el "te ahorro un click". El clickbait es evidente.
1 K 22
woody_alien #13 woody_alien
#2 Sí, bueno ¿Pero qué han hecho los #TeAhorroUnClick por nosotros?
0 K 12
Brimstone #16 Brimstone
#13 El acueducto...
0 K 9
wildseven23 #14 wildseven23
#2 Yo es que ya voto "sensacionalista" a los de espinof casi por defecto. Joder, a ver si aprenden a escribir titulares.
0 K 15
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Los Monty Python crearon un clásico que se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22 horas
1 K 39
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
Hasta los huevos de los titulares que omiten la información más relevante de la noticia, para que entres y poder bombarte con anuncios, y así llenar la hucha.

El clickbait es un cancer, es un desprecio a los lectores.
2 K 30
#7 guillersk
#4 ¿ Pagas por el acceso?

Por qué los servidores no son gratis
0 K 10
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#7 Que tiene que ver si yo pago o no, o el coste de esos servidores, con lo que he dicho ?
Que idea ridicula estas intentando venderme ? Que como a ellos tienen costes, pueden incurrir en las practicas de mierda, para atraerme como visitante ? :shit:
0 K 10
reithor #3 reithor
Podía ser el sentido de la vida, por cambiar de vez en cuando
1 K 24
#6 Dexton *
Esta pelicula también atiza a muchas tonterías de la izquierda. Más bien lo que critica es la irracionalidad.
1 K -4
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#6 Para tonterias tenemos tu lamentable historico de comentarios de ultraderechista hiperventilado, querido abril de 2025
www.meneame.net/user/Dexton/commented

Eres puro intelecto...  media
0 K 10

menéame