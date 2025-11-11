Un estudio europeo demuestra que hablar varios idiomas enlentece el envejecimiento [ALE]

Un estudio europeo analizó datos de encuestas de más de 80,000 personas de entre 51 y 90 años en 27 países europeos. Examinó si envejecían más rápido o más lentamente de lo que cabría esperar en función de factores de salud y estilo de vida. Los resultados, publicados en la revista científica Nature, muestran que las personas monolingües experimentan con mayor frecuencia un envejecimiento acelerado. Esto significa que su edad biológica es superior a su edad cronológica, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la edad.