Un estudio europeo demuestra que hablar varios idiomas enlentece el envejecimiento [ALE]

Un estudio europeo demuestra que hablar varios idiomas enlentece el envejecimiento [ALE]

Un estudio europeo analizó datos de encuestas de más de 80,000 personas de entre 51 y 90 años en 27 países europeos. Examinó si envejecían más rápido o más lentamente de lo que cabría esperar en función de factores de salud y estilo de vida. Los resultados, publicados en la revista científica Nature, muestran que las personas monolingües experimentan con mayor frecuencia un envejecimiento acelerado. Esto significa que su edad biológica es superior a su edad cronológica, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la edad.

La_Duquesa
¿No será que la gente que solo sabe un idioma son pobres y envejecen antes y mal? Es como decir, la gente con estudios universitarios muere después de la gente que no tiene estudios. Pues claro, porque tiene mayor nivel adquisitivo.
uvi
#8 Hay CCAA con otra lengua oficial, bilingües.
SantiH
#8 hay una broma algo "hijoputera" que he escuchado en Alemania y que dice:

¿Qué es algo bueno si eres de clase alta y malo si eres de clase baja? Ser bilingüe.
Quel
#8 Ser bilingue no un un privilego de clases altas, como podría ser practicar hípica cada sábado o tener un yate.
j-light
#8 no te digo que no, pero si hay algo barato, barato, tan barato como gratis hoy en día, es la cultura. Puedes ver y leer casi lo que quieras a precio de conexión a internet, blibioteca municipal o similar. Los libros se tiran y hay muchos sitios que los compras usados por 1€.
Leclercia_adecarboxylata
#4 Atleisk, aš niekada neapgaudinėju žmonių, aš tik parodau jiems alternatyvią realybę.
Tribuno
#6 Una veritas est, quam Iuppiter nobis ostendit.
HeilHynkel
#0

Ich schlage vor, dass Sie den Titel ins Spanische übersetzen.
Leclercia_adecarboxylata
#1 Hyvä on, teen niin kuin sanot, mutta tein sen teidän parhaaksenne, jotta harjoittelisitte kieliä.
Tribuno
#2 #1 Nonne tandem vultis desinere homines in errorem ducere?
Meneanauta
Chincha rabiña catalonófobos! xD
manbobi
Primeran
DayOfTheTentacle
Garfonli pot irhu ju iaja
Jarod_mc
Enlentece, retraso absoluto
SantiH
#3 y, a pesar de todo, es correcto: dle.rae.es/enlentecer?m=form
