Medios: Israel lanza campaña en EEUU para contrarrestar críticas mediante inteligencia artificial e influencers (Hemeroteca)

Israel ha lanzado una campaña en EE.UU para moldear las narrativas proisraelíes en línea y contrarrestar las crecientes críticas entre los jóvenes estadounidenses mediante el uso de plataformas de inteligencia artificial (IA) y personas influyentes en redes sociales. Así lo informó el periódico israelí Ynet, que revisó documentos presentados recientemente por Israel al Departamento de Justicia de EE.UU en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).