Medio centenar de buques de la flota fantasma petrolera rusa están atrapados en el Golfo Pérsico por la guerra de Irán

Medio centenar de buques de la flota fantasma petrolera rusa están atrapados en el Golfo Pérsico por la guerra de Irán

El Camilla, un petrolero de 228 metros de eslora que navega con bandera de Hong Kong; o el Trugen, otro petrolero de similar tamaño, pero con bandera de las Islas Comoras; o el tanquero Ostria, algo más pequeño, que puede mover crudo o productos químicos con bandera de Botswana... Hasta cincuenta y cinco buques de transporte de crudo de distintas envergaduras forman un singular club entre los barcos atrapados en los aledaños del estrecho de Ormuz a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los veinte buques reúnen dos ...

#3 albx
A ver si me a claro, ¿la flota fantasma petrolera rusa va al golfo pérsico a cargar petróleo para venderlo como si fuera ruso.?¿O qué hace allí?¿Descargar petróleo ruso en el golfo pérsico?
johel #4 johel *
#3 Podrian ser buques con destino a china o india que no hayan podido volver a sus puertos de origen y otros estarian jugando al cubilete trilero con el transvase de crudo entre buques como apunta la noticia.
placeres #5 placeres
#3 El petroleo ruso tiene una distinta densidad, los países del golfo pueden estar comprando petroleo ruso barato para sus refinerias y uso interno mientras su petróleo ligero y con menos azufre es vendido a mucho mejor precio al exterior.

Igualmente Rusia se ha quedado sin poder entrar en puertos europeos necesitan grandes hubs para reparaciones, almacenamiento temporal de combustible etc etc
#6 Dav3n *
#5 Partiendo del hecho de que el petróleo ruso es crudo de alta calidad eso que dices como que no cuadra. El petróleo ruso es convencional, el de EEUU ligero y el de Venezuela ultra pesado.

El único apto y económico para refinar combustibles y derivados es el convencional, los otros tienen menor TRE.

A mí este artículo no me cuadra y parece que todo es flota fantasma porque claro, los barcos de terceros pueden estar hoy moviendo crudo del golfo y mañana de Rusia. Es lo que tiene el negocio.

Es más, Irán no impide el paso a barcos chinos y rusos.
placeres #7 placeres
#6 Si no me confundo el petroleo de los países del golfo es ligero y sin azufre, por lo que hacer asfalto y combustibles pesados para centrales no es adecuado, es más racional importarlo y los rusos lo deben de estar casi regalando.

Igualmente puede que estén usando esos puertos para mezclar combustibles y poder "blanquearlos", pero me parece innecesario.
#9 Dav3n
#7 El petróleo de Rusia es tan bueno como el del golfo para cosas tan cruciales como el diesel, así que lo dudo bastante. Insisto, ambos son petróleos convencionales, de alta calidad.

Los peores son los bituminosos, el ultrapesado y el LTO, que es de lo que más tiene EEUU que no sirve para diesel porque necesitas un proceso más complejo que incluye gas natural si no recuerdo mal (pero pierdes energia neta).

Igualmente lo que más diferencia marca entre unos y otros es la cantidad que puedes…   » ver todo el comentario
Kasterot #8 Kasterot
#6 el periodista ha oído campanas y no sabe dónde. Y como hay que poner el ojo en la malvada Rusia .Se ha hecho una de sujetame el cubata
capitan__nemo #10 capitan__nemo
#3
Una fuente no oficial próxima al gobierno ucraniano especula con que "numerosos buques entran y salen de la flota oscura, según reciban o no encargos de Rusia".

Hacen encargos legales e ilegales segun les paguen y manden.
Heni #1 Heni *
Irán (nunca mejor dicho) circulando uno a uno, por lo pronto hoy salieron varios con dirección China (y entraron varios también)

Aquí se puede ver como entran y salen, se entiende que con atorización de Irán ya que dijo que los que vayan con destino a China que adelante, además los petroleros/gaseros que no usen seguros chinos o rusos ya no están cubiertos por las aseguradoras de Londres en el Golfo de Hormuz y por tanto no pueden navegar (doble bloqueo, el de misiles/drones iraní y el de las…   » ver todo el comentario
#2 elBerzas *
La guardia revolucionaria ha dicho que Ormuz esta cerrado unicamente a buques de EEUU, Israel y UE. Que les llame Putín y lo aclare aunque apuesto que no hace falta y que saben de quien son

www.ndtvprofit.com/world/indian-oil-tankers-to-be-allowed-from-hormuz-
