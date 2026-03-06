Medio centenar de buques de la flota fantasma petrolera rusa están atrapados en el Golfo Pérsico por la guerra de Irán

El Camilla, un petrolero de 228 metros de eslora que navega con bandera de Hong Kong; o el Trugen, otro petrolero de similar tamaño, pero con bandera de las Islas Comoras; o el tanquero Ostria, algo más pequeño, que puede mover crudo o productos químicos con bandera de Botswana... Hasta cincuenta y cinco buques de transporte de crudo de distintas envergaduras forman un singular club entre los barcos atrapados en los aledaños del estrecho de Ormuz a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los veinte buques reúnen dos ...
Igualmente Rusia se ha quedado sin poder entrar en puertos europeos necesitan grandes hubs para reparaciones, almacenamiento temporal de combustible etc etc
El único apto y económico para refinar combustibles y derivados es el convencional, los otros tienen menor TRE.
A mí este artículo no me cuadra y parece que todo es flota fantasma porque claro, los barcos de terceros pueden estar hoy moviendo crudo del golfo y mañana de Rusia. Es lo que tiene el negocio.
Es más, Irán no impide el paso a barcos chinos y rusos.
Igualmente puede que estén usando esos puertos para mezclar combustibles y poder "blanquearlos", pero me parece innecesario.
Los peores son los bituminosos, el ultrapesado y el LTO, que es de lo que más tiene EEUU que no sirve para diesel porque necesitas un proceso más complejo que incluye gas natural si no recuerdo mal (pero pierdes energia neta).
Igualmente lo que más diferencia marca entre unos y otros es la cantidad que puedes
Una fuente no oficial próxima al gobierno ucraniano especula con que "numerosos buques entran y salen de la flota oscura, según reciban o no encargos de Rusia".
Hacen encargos legales e ilegales segun les paguen y manden.
Aquí se puede ver como entran y salen, se entiende que con atorización de Irán ya que dijo que los que vayan con destino a China que adelante, además los petroleros/gaseros que no usen seguros chinos o rusos ya no están cubiertos por las aseguradoras de Londres en el Golfo de Hormuz y por tanto no pueden navegar (doble bloqueo, el de misiles/drones iraní y el de las
