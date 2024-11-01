edición general
Los médicos se manifiestan por un estatuto propio e independiente: "Mónica dimite, los médicos no te admiten"

A la manifestación han asistido junto a los médicos, vestidos de bata blanca, sus hijos que portaban pancartas quejándose de la falta de tiempo de sus progenitores: "Menos horas de guardia y más juegos" y "¿Y a mí quién me cuida?".

cocolisto
"Menos horas de guardia y más juegos" y "¿Y a mí quién me cuida?".
¡Pero si eso es competencia de las comunidades,así como todo lo relativo a sueldos y condiciones laborales!.
Pero que sinvergüenzas se han convertido algunos colectivos médicos.
Pixmac
No se preocupen con Mónica, que con PP y Vox van a tener mucho tiempo libre.
nereira
Y los barrenderos, y los electricistas, y los fontaneros....todos quieren un estatuto propio. ¿No tienen ya el estatuto marco de personal sanitario de las instituciones sanitarias del estado?
La jornada de 24 horas está impuesta porque los médicos quisieron, es el único personal hospitalario que realiza ese tipo de guardias
angelitoMagno
#1 Pues que se manifiesten y lo exijan, no les va a llegar caído del cielo.
tobruk1234
#1 No solo los medicos tienen turnos de 24, bomberos y otros servicios de emergencias tienen turnos de 24 h.
VFR
con los servicios mínimos que les ponen poco se notarán sus huelgas
daniMate
¿Mónica le ha quedado el Estatuto o llevan décadas sin tenerlo?
A.more
Antena 3? La de Pablo motos, juan del val, Vicente valles, etc? Que podrían decir del gobierno? Mitad tontos y mitad tetas. Como para tomarlos de referencia
