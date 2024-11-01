edición general
La ‘meada olímpica’ del esquiador Gus Kenworthy sobre la nieve: “Fuck ICE”

Las protestas contra el ICE continúan en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Al inicio de la competición, el esquiador Gus Kenworthy orinó en la nieve para plasmar un mensaje contra el Servicio de Inmigración. Sus agentes han matado en las últimas semanas a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good, lo cual desencadenó una oleada de manifestaciones en Mineápolis y en todo el país.

Kleshk #2 Kleshk
Le doy la medalla de oro por tener tan buena caligrafía con... el pincel
#6 Xaino
#2 Ojo que ademas con la habilidad de aguantar el chorrillo 10 veces apuntando de forma impecable
#1 soberao
#0 Pon el icono de que es una foto porque lo importante es la foto.
Tiene mejor letra orinando que yo escribiendo a mano... xD
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Eso es un buen control del músculo pubococcígeo.
kinnikuman #4 kinnikuman
#3 El que tengo aquí colgado :shit:
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 mala senñal pues... te meas por la noche?
Urasandi #7 Urasandi
Watch out where the huskies go,
don't you eat the yellow snow

m.youtube.com/watch?v=IobtCDkJKDc&pp=0gcJCUABo7VqN5tD
menéame