La ‘meada olímpica’ del esquiador Gus Kenworthy sobre la nieve: “Fuck ICE”  

Las protestas contra el ICE continúan en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Al inicio de la competición, el esquiador Gus Kenworthy orinó en la nieve para plasmar un mensaje contra el Servicio de Inmigración. Sus agentes han matado en las últimas semanas a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good, lo cual desencadenó una oleada de manifestaciones en Mineápolis y en todo el país.
Tiene mejor letra orinando que yo escribiendo a mano...
don't you eat the yellow snow
