McDonald's no ha aprendido de Coca-Cola y ha presentado un anuncio navideño hecho con IA. Las reacciones han sido aún peores  

McDonald's Holanda ha retirado su campaña navideña generada íntegramente con inteligencia artificial después de enfrentarse a una avalancha de críticas en redes sociales (y tras verse obligada a ddesconectar los comentarios en sus perfiles). El anuncio, titulado irónicamente "It's the most terrible time of the year", es una perversión de los clásicos villancicos navideños, y mostraba desastres con ambiente festivo: atascos en los que está implicado Papá Noel, abetos rebeldes, familiares intragables... todo el pack de sufrimiento de estas fechas
| etiquetas: mcdonalds , coca-cola , ia , holanda , anuncio , navidad
