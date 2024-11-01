edición general
McDonald's no ha aprendido de Coca-Cola y ha presentado un anuncio navideño hecho con IA. Las reacciones han sido aún peores

McDonald's Holanda ha retirado su campaña navideña generada íntegramente con inteligencia artificial después de enfrentarse a una avalancha de críticas en redes sociales (y tras verse obligada a ddesconectar los comentarios en sus perfiles). El anuncio, titulado irónicamente "It's the most terrible time of the year", es una perversión de los clásicos villancicos navideños, y mostraba desastres con ambiente festivo: atascos en los que está implicado Papá Noel, abetos rebeldes, familiares intragables... todo el pack de sufrimiento de estas fechas

6 comentarios
mono #1 mono
El anuncio es horrible y cutre.

Y además, todo lo que dice el artículo
themarquesito #5 themarquesito
El anuncio ha conseguido que se hable de él y de McDonald's. Recordad: la mala publicidad dura mucho más que la buena
#2 Albarkas
El tema yo creo que no es por la técnica. Es horrible estéticamente y sin ningún sentido del humor.
Ominous #3 Ominous
Tan mal hecho como sus hamburguesas :troll:

PD: ¿La gente habla de ello o no?
Battlestar #4 Battlestar
El objetivo de hacer cosas con IA no es que sean buenas, ni si quiera es que sean baratas, si no que se hable de ellas.
AntiTankie #6 AntiTankie
Creo que esta hecho mal a drede, la IA generativa es capaz de crear videos muchisimo mejores que ese "AI slop"
