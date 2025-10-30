edición general
Mazón pide un tiempo de reflexión tras el escarnio público del funeral y rehúsa responder si piensa dimitir

Mazón ha manifestado a los medios que “pronto” habrá una comparecencia y ha insistido en que es un momento de “reflexionar” y que hoy mismo va a reunirse con una familia de las 229 víctimas de las inundaciones”. El líder popular hace referencia a su comparecencia en la comisión de la dana del congreso el próximo 17 de noviembre.

comentarios
laruladelnorte
El presidente de la Generalitat valenciana ha anunciado que dará explicaciones en los próximos días en las comisiones de investigaciones en el Congreso y Senado

Tiempo para trabajar en un nuevo borrador porque todavía puede colar más trolas...
yende
Es un moniato!
Siendo legales su futuro debe ser la prisión. Siendo humanos abría que colgarlo de las pelotas.
exeware
Otra mentira mas
intotheflow
Sánchez ha creado escuela con lo del "tiempo de reflexión".
Olepoint
Patada hacía adelante, a ver si se enfría el asunto, o a ver si tiene suerte y ocurre otra desgracia gorda en España que le quite a él del punto de mira. La ética para uno del PP no existe.
