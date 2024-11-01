Mazón se atreve a dar consejos para una eventual próxima DANA: "Hay una baja concienciación social sobre el riesgo de inundaciones y riadas"

¿Qué ha dicho?: El president de la Generalitat valenciana defiende que su Consell busca "reforzar la cultura de la concienciación". "Tan importante como saber cómo gestionar la protección frente al peligro es conocer cómo anticiparlo y prevenirlo", defiende.
| etiquetas: mazón , valencia , riadas , conciencia , social
Pa cuando vienen a llorarte los "desencantados de la derecha tradicional"
El PP tiene carta blanca para hacer absolutamente lo que quiera, que siempre sale indemne. El pp es españa y españa pertenece al pp y a las momias que se esconden detrás.
Y me temo que no por falta de capacidad, vergüenza y humanidad, será un ejemplo de perseverancia y resiliencia.
Un caso de éxito, ejemplo a seguir.