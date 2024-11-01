edición general
19 meneos
14 clics
Mazón se atreve a dar consejos para una eventual próxima DANA: "Hay una baja concienciación social sobre el riesgo de inundaciones y riadas"

Mazón se atreve a dar consejos para una eventual próxima DANA: "Hay una baja concienciación social sobre el riesgo de inundaciones y riadas"

¿Qué ha dicho?: El president de la Generalitat valenciana defiende que su Consell busca "reforzar la cultura de la concienciación". "Tan importante como saber cómo gestionar la protección frente al peligro es conocer cómo anticiparlo y prevenirlo", defiende.

| etiquetas: mazón , valencia , riadas , conciencia , social
17 2 0 K 207 politica
14 comentarios
17 2 0 K 207 politica
Comentarios destacados:      
#2 concentrado
"Hay una baja concienciación social sobre el riesgo de inundaciones y riadas" , a lo que ha añadido "de hecho, yo no tengo ninguna"
6 K 98
vicus. #6 vicus.
Lo de este pendejo que tiene los valencianos y valencianas por presidente, es desesperante y mega humillante. El sinvergüenza se permite segur haciendo mofa y befa de los valencianos y valencianas, o sea riéndose del pueblo llano a la vez que se mea en sus caras, desde El Ventorro con conciencia social en modo avión mientras la gente se ahogaba.
3 K 56
mmlv #3 mmlv
La mezquindad y miseria moral de este excremento no parece tener limites
4 K 54
skaworld #5 skaworld
Y este hombre sigue en el cargo porque Vox quiere.

Pa cuando vienen a llorarte los "desencantados de la derecha tradicional"
3 K 51
OCLuis #8 OCLuis
Hay que ser del PP, ostentar un cargo público, controlar millones de euros, trabajar para que tus amigos se lo lleven calentito, quitar a la gente responsable que hace su trabajo y meter en su lugar a un torero, pasarse una tarde con una tía mientras tus ciudadanos mueren y mearse en la cara de todos los españoles para que un tipejo de tres al cuarto diga esto y no se lo coman vivo.
El PP tiene carta blanca para hacer absolutamente lo que quiera, que siempre sale indemne. El pp es españa y españa pertenece al pp y a las momias que se esconden detrás.
3 K 46
vicus. #11 vicus.
Y mientras tanto, el gobierno de La Generalitat Valenciana construyendo en zonas inundables, si es que vamos..Hata el más tonto creo que se da cuenta, salvo los que siguen votando al PP, por supuesto..
2 K 37
lonnegan #1 lonnegan
No se puede tener tan poca vergüenza
3 K 36
Ratoncolorao #14 Ratoncolorao
Y cuando crees que no puede ser más amoral, cínico, desalmado e impresentable, va y lo supera. Lo fuerte es que si no hubiese ocurrido lo de la dana este llegaba a ministro con todos los honores. Bueno, conociendo al PP todavía podría serlo, pero sin honores.
1 K 27
#12 Marisadoro *
A este tipo le estudiarán en las escuelas de negocio protamente.

Y me temo que no por falta de capacidad, vergüenza y humanidad, será un ejemplo de perseverancia y resiliencia.
Un caso de éxito, ejemplo a seguir.
0 K 14
Ka0 #13 Ka0
Vive en una realidad paralela
0 K 12
Deviance #4 Deviance
Ya ha estado otra vez en el ventorro to colocao el hioputa.
0 K 11
#10 laruladelnorte
Cinismo nivel dios. :wall:
0 K 10
hazardum #9 hazardum
Distopico, ni black mirror podría atreverse a tanto.
0 K 7

menéame