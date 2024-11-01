edición general
Mazón anuncia un plan pionero para enseñar a los escolares cómo actuar ante emergencias

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto educativo de formación en prevención ante emergencias “en el presente curso escolar y por primera vez” dirigido al alumnado de Educación Primaria y Secundaria “con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención desde las aulas”.

nereira
¿Esconderse en un bar y estar ilocalizables para sus padres?
K 195
calde
#1 NO VOTAR PP-VOX
K 23
TripleXXX
#1 Pero en un bulín en una zona no indudable.
K 9
unlugar
Clases de cómo evitar votar al PP.
K 76
#2 Pivorexico *
Esperaba una coña tipo el Mundotoday , pero parece ir en serio xD xD

De todas formas es positivo que el alumnado entienda , como pedir a la carta , de vinos y bebidas espirituosas .
K 72
karakol
El Mundo Today es indistinguible de la realidad.
K 41
pitercio
Cualquier escolar sabe que los días de examen no vas a drogarte por ahí o de putas, no necesitan el curso que él cree. Pero vamos, que le dará la pasta a algún colega suyo para que haga propaganda peperiana.
K 32
yoma
Que aprenda él primero lo que se tiene que hacer en caso de emergencias.
K 24
Milmariposas
En vísperas del primer aniversario del desastre de la dana, empieza la feria de las vanidades, de los despropósitos y de las huidas hacia adelante. Ascazo!
K 22
Sr.No
Por que si tenéis que esperar que invirtamos los impuestos que pagáis en infraestructura, capacidad del servicio o siquiera que hagamos nuestro trabajo y mandemos la alerta a tiempo para evitar desgracias mayores, vais aviados.

Habría declarado en un arranque de sinceridad :shit:
K 21
eldeloli
La primera clase es aprender a flotar haciendo el muerto.
K 19

