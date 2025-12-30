La mayoría de occidentales quieren menos inmigración. Es legítimo, pero tiene riesgos

Durante 10 años, europeos y estadounidenses se han vuelto reacios a la llegada de inmigrantes. En 2026 se traducirá en políticas más restrictivas. Es una decisión soberana. El riesgo es que destruyamos lo que ha hecho exitoso a Occidente. De acuerdo con el barómetro del mes de octubre del CIS, la inmigración es la segunda mayor preocupación de los españoles, solo por detrás de la vivienda.
| etiquetas: inmigración , riesgos , occidente
