La mayoría de occidentales quieren menos inmigración. Es legítimo, pero tiene riesgos

La mayoría de occidentales quieren menos inmigración. Es legítimo, pero tiene riesgos

Durante 10 años, europeos y estadounidenses se han vuelto reacios a la llegada de inmigrantes. En 2026 se traducirá en políticas más restrictivas. Es una decisión soberana. El riesgo es que destruyamos lo que ha hecho exitoso a Occidente. De acuerdo con el barómetro del mes de octubre del CIS, la inmigración es la segunda mayor preocupación de los españoles, solo por detrás de la vivienda.

4 comentarios
elgranpilaf #1 elgranpilaf *
Menos inmigración o lo que quieren es que no entren inmigrantes que delincan, como la escoria esa de los Latin Kings? Por mi parte, si un inmigrante viene a trabajar, buscarse un futuro mejor y se integra, bienvenido sea. Los otros, billete de vuelta a su país y prohibición de por vida de entrada de nuevo
strike5000 #2 strike5000
#1 Estoy de acuerdo contigo pero con matices. El problema no sólo es de los inmigrantes que vienen sin medios, sin papeles y sin trabajo. El problema también son los inmigrantes que vienen sin ánimo de integrarse.

Yo puedo entender perfectamente que un maliense no quiera aprender a bailar sevillanas o no le guste el gazpacho. Es su derecho, faltaría más. El problema para mí es cuando ese maliense, por poner un ejemplo, se empeña en que respetemos sus días de fiesta. O su costumbre de encerrar…   » ver todo el comentario
Celebrus #3 Celebrus *
La gente dándose con todo por las 4 migajas mientras el TOP 5 de los más ricos del país ven impulsados sus patrimonios a base de esta pelea de ratas.

Amoniaco #4 Amoniaco
Yo echo de menos la España de hace 30 años. Llamadme lo que os salga de los huevos. Pero no me gusta como se está quedando mi país y no me gusta la inmigración sacada de una cárcel y enviada aquí, ni la islamica, ni el islam.
Soy islamofobo? Si, tengo miedo del islam, veo niñas con sus geniales amputados en mi país, niñas obligadas casarse con viejos, otras obligadas a taparse por los celos de sus maridos.
Voy a barrios y un mundo totalmente diferente del que yo conocía, todo peor. Parecen…   » ver todo el comentario
