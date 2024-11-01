edición general
La mayoría de gente no merece la pena (y eso te libera)

La mayoría de gente no merece la pena (y eso te libera)

¿Y si no fueras tú el problema? En este vídeo real y directo, te comparto una verdad incómoda que muchos ya sospechamos: la mayoría de gente no merece la pena. Te lo cuento sin rabia, con aceptación y madurez. Prepárate para entender por qué el mundo va como va, por qué te sientes solo a veces y cómo dejar de culparte por no encajar. Este vídeo no es contra nadie. Es a favor de tu libertad interior.

Supercinexin
La realidad es que si estás solo y además la gente que vas conociendo no te dura demasiado, lo más probable es que seas un puto gilipollas. Y toda la libertad interior y los tatuajes que te hagas no van a cambiar eso.

rogerius
#3 Con la misma base empírica con la que este señor dice lo que dice yo digo que la mayoría de la gente merece la pena. :roll:
rusito
#4 Pués cuando veo las encuestas electorales, llego a la misma conclusión que este hombre. En vez de enfadarme con la realidad, lo asumo con total naturalidad. No me molesto en acudir a votar. La mayoría de la gente no merece la pena.

Y no voy a esforzarme en aparentar que tengo un montón de personas dispuestas a dar la vida por mí. Cuando en realidad, en el mejor de los casos, te hacen favores puntuales, te invitan a comidas o cenas de vez en cuando y adios.
Kuruñes3.0
Estoy de acuerdo, yo intento rodearme de la que vale, y a los putos gilipollas como ese calvo tatuado (y posiblemente con varios problemas mentales y adicto a varias substancias médicas de dispensación común) los tengo bien apartados con un palo.
Supercinexin
#6 xD

Y por eso vives tranquilo y siempre estás de buen humor, como David el Gnomo.
Pertinax
Hostia tú. He visto baños de tabernas con menos grafitis.
Katos
¡Un pollock que habla!!
