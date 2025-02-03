El mayor riesgo para España de la amenaza de Trump está en la energía: más del 44% del gas viene de EEUU

Sánchez negó el uso de las bases militares a las fuerzas estadounidenses que participan en la ofensiva anti Irán amenaza casi 47.000 millones de euros de comercio entre ambos países. Del aceite de oliva o el vino a los motores, las máquinas, el material eléctrico o los productos farmacéuticos. Sin embargo, el verdadero riesgo para España no viene tanto de estos bienes como de la energía, dado que Estados Unidos se ha convertido en el primer suministrador de gas a nuestro país y en uno de los principales de petróleo.