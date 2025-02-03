edición general
El mayor riesgo para España de la amenaza de Trump está en la energía: más del 44% del gas viene de EEUU

El mayor riesgo para España de la amenaza de Trump está en la energía: más del 44% del gas viene de EEUU

Sánchez negó el uso de las bases militares a las fuerzas estadounidenses que participan en la ofensiva anti Irán amenaza casi 47.000 millones de euros de comercio entre ambos países. Del aceite de oliva o el vino a los motores, las máquinas, el material eléctrico o los productos farmacéuticos. Sin embargo, el verdadero riesgo para España no viene tanto de estos bienes como de la energía, dado que Estados Unidos se ha convertido en el primer suministrador de gas a nuestro país y en uno de los principales de petróleo.

Cero problemas.

Pues se importa de Argelia, que es además más barato, ya que le importamos más gas por las coacciones que ha hecho EEUU a la pusilánime UE.
#3 con Argelia tuvimos problemas porque nos trajimos a un terrorista a curarlo de covid y le dimos el Sáhara a Marrurcos.
#9 a Argelia le acabamos e vender varios aviones de transporte militar. También le compramos gas a tope.

Así que tan mal no van las relaciones. Se nota que aunque mejorable hay alguien a los mandos. :troll:
Cuando Trump exigió equilibrar la balanza de pagos lo único que se le ocurrió a la UE fue comprarles más gas y armas.

www.elespanol.com/mundo/europa/20250203/ue-ofrece-trump-comprar-gas-ar
#2 Menos mal que los yankis nos advirtieron de que los rusos podían usar nuestra dependencia de su energía como arma para hacer con nosotros lo que quisieran...

Vaya si lo sabían.

Eso nos pasa por creer que los yankis son nuestros amigos.
#2 si no tienen más nada. Comprar más Jack Daniels

Le dijo la sartén al cazo.
Una jugada maestra. Primero nos obligan a enfadar a Argelia haciéndole concesiones a Marruecos (los vasallos del sionismo del mundo árabe) sobre el Sahara. Después nos dicen que no nos preocupemos, que nos dan gas ellos, aunque mucho más caro. Y finalmente nos amenazan y chantajean con cortarnos el gas. Un socio comercial maravilloso los EEUU... espero que aprendamos, aunque sea a las malas, que tenemos que mirar a Oriente y dar la espalda a todo lo que venga de los Estados Unidos.
Pues se lo compramos a Argelia cómo siempre, volvemos a la postura de siempre con el Sáhara y administramos dinero y armas a los rebeldes
Por ahí hay un montón de barquitos dando vueltas cargados de gas y petróleo que seguro están encantados de vendernoslo a buen precio y encima, pagando en euros y no en la mierda esa verde del otro lado del mar.
Se compra de estados unidos porque es más barato traerlo de allí licuado.

¿Qué van a hacer? ¿subirle el precio? pues lo compraremos en otro sitio.

En reddit los yankis llevan cachondeo porque cortar relaciones con España es quitarle su mejor mercado a la soja, a la que ya le han quitado otros mercados.
Me preocupa más que los gasoductos Argelinos , sean destruidos por Rusia , China, Irán o a quien decida señalar EEUU e Israel;

Edito : el que pasa por Maruecos esta inactivo.
También el gas de Marruecos , no solo el nuestro :troll:
Pues que nos corte ya el gas. Suele ser más fuerte la amenaza que la ejecución. Que nos joda de una vez y ya no les tenemos que hacer caso.
A muchos infantes de babero se le llenan la boca de babas hablando de soberanías de los países cuando en realidad el concepto de soberanía se diluye cuando se tratan estos temas.
