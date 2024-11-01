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El mayor estallido jamás visto alrededor de un agujero negro libera energía de 10 billones de soles

El mayor estallido jamás visto alrededor de un agujero negro libera energía de 10 billones de soles  

El destello fue detectado por primera vez en 2018 y su brillo aumentó 40 veces en solo unos meses. En su punto máximo alcanzó una luminosidad 30 veces superior a la de cualquier otro destello registrado alrededor de un agujero negro, liberando una cantidad de energía equivalente a la de 10 billones de soles. La astrofísica K. E. Saavik Ford, del Graduate Center de la City University of New York, explicó la magnitud del fenómeno con una comparación elocuente: “Si convirtiéramos todo el Sol en energía, según la ecuación E = mc² de Einstein....

| etiquetas: astronomia , agujeros negro , galaxias , universo
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3 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado *
Este tipo de sucesos, conocidos como eventos de disrupción por marea

Mi mayor evento de disrupción por marea detectado es el de un día que se me mojó la toalla :foreveralone:
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#2 Joroñas
Eso lo ven los ácaros de mi colchón todas las mañanas...:troll:
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pedrobotero #3 pedrobotero
Joder la casa de moneda y timbre de Perú, lo van a pasar bien con la inflación...
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