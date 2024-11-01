El mayor estallido jamás visto alrededor de un agujero negro libera energía de 10 billones de soles  

El destello fue detectado por primera vez en 2018 y su brillo aumentó 40 veces en solo unos meses. En su punto máximo alcanzó una luminosidad 30 veces superior a la de cualquier otro destello registrado alrededor de un agujero negro, liberando una cantidad de energía equivalente a la de 10 billones de soles. La astrofísica K. E. Saavik Ford, del Graduate Center de la City University of New York, explicó la magnitud del fenómeno con una comparación elocuente: “Si convirtiéramos todo el Sol en energía, según la ecuación E = mc² de Einstein....