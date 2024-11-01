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La mayor crisis de la historia

La mayor crisis de la historia

Análisis sobre el porqué la crisis energética será permanente.

| etiquetas: energía , fin del crecimiento , quark
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10 comentarios
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Connect #7 Connect
La edad me dice que saber lo que va a pasar en el futuro es siempre muy incierto. No hay gurús que acierten ni tampoco conspiranoicos que den en el blanco.

Hay muchas variables que no se cuentan. Como que por ejemplo se quiera descubrir más campos de petroleo, algo que no se ha hecho porque los que había ya eran suficientes. O que se tenga que abrir totalmente el mercado ruso o el de otros paises como Argelia. Que se estabilice por las bravas a Libia. O que se use otro elemento que no sea helio para producir chips.
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Edheo #10 Edheo
#7 Eso no es del todo cierto... de hecho... la metodología del Fraking, se impuso últimamente, porque... era el único modo de "arañar un poco" últimos vestigios de crudo.
No es que no buscasen... al contrario, ya hace mucho que "no encuentran más".
Aún así, quedan reservas aún sin explotar si... pero si no se han explotado ya, como en "Alaska", es porque el impacto medioambiental que tendrá es tremendo, comparado con el rendimiento que puede ofrecer, es incapaz de "frenar mínimamente" el colapso del petróleo... y aún así, no dudes que al calor de los acontecimientos... pronto será vampirizada Alaska también.
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Anfiarao #4 Anfiarao
ostras, un elefante en una habitación!
¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?
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JackNorte #5 JackNorte *
#3 Las crisis si, la geopolitica que las condiciona no, el precio actual y la escasez no la marcan los recursos sino el intento de control sobre recursos reales.
Por muchos recursos que haya si alguien se dedica a bombardear paises y yacimientos para controlarlos dara igual que haya mucho o poco.
El problema actual no es el recurso. Aunque sin duda llegara , pero quizas para ese momento haya otros recursos y esa crisis de la que hablamos solo sera una sustitucion de materias primas.
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JackNorte #2 JackNorte
Para sacar permanencias de situaciones nuevas y que no se hayan dado habria que añadir el contexto y las posibles reacciones del resto.
Sin duda si todo sigue igual cuando hay una excepcion podria darse esa realidad , pero cuando hay una excepcion las respuestas suelen ser tambien excepcionales. La crisis energeticas seran tan permanentes como las excepciones que las produzcan.
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powernergia #3 powernergia
#2 La crisis energéticas en un mundo que depende totalmente de los combustibles fósiles son inevitables.

Tarden mas en llegar, o tarde menos, el final es mismo.
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JoseRvValjean #6 JoseRvValjean
Veremos, no me gustan estos análisis al calor de una situación concreta que bien podría mañana terminar, es obvio que es una lucha soterrada por los recursos energéticos, esto no se soluciona con centrales nucleares, paneles solares y otras fuentes alternativas, aquí el problema es el diesel, este combustible es imprescindible e insustituible, mueve la agricultura y el transporte y no hay batería que pueda sustituir eso, deseo y espero que esta guerra termine cuanto antes porque está agravando la carestía de este combustible esencial, después habría que estudiar que se puede hacer para sustituirlo gradualmente, lo que es obvio porque está a la vista de la gasolinera es que el consumo privado de diesel no existe en los nuevos coches.
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Edheo #8 Edheo
#6 No se... el artículo no va de la guerra
Sino la diferencia entre "nuevas fuentes de petróleo", "disminución de las reservas" y "crecimiento en la demanda".
Por tanto, la situación que vivimos ahora... aunque pueda parecer, transitoria a la guerra... es posible que "no se pueda revertir", por el mero hecho de que la guerra acabe.
Si no hay suficiente petróleo... pues eso... no lo hay.
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Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
#6 Está crisis no se soluciona en un día, ya se ha hecho mucho daño en las instalaciones petrolíferas y de gas, volver a la normalidad no será fácil, y nada va a ser igual que antes. Todo es incertidumbre, nadie sabe cómo va a evolucionar y las monarquías del golfo pueden sufrir cambios políticos.
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duende #1 duende
Bienvenidos al decrecimiento, si os gusta bien y sino también.
El pequeño problema es que tiene la pinta de que será descontrolado.
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menéame