El mayor choque energético en décadas: cómo la guerra en Irán amenaza la economía mundial [ENG]

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de todo el mundo se reúnen esta semana en Washington con motivo de las reuniones semestrales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en un momento en que la economía mundial se encuentra en una situación delicada. Desde la fundación de las instituciones de Bretton Woods a finales de la Segunda Guerra Mundial, ningún conflicto mundial había provocado tanta turbulencia económica. La volatilidad de la década de 1970 se acerca bastante.