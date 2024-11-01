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El mayor choque energético en décadas: cómo la guerra en Irán amenaza la economía mundial [ENG]

El mayor choque energético en décadas: cómo la guerra en Irán amenaza la economía mundial [ENG]

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de todo el mundo se reúnen esta semana en Washington con motivo de las reuniones semestrales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en un momento en que la economía mundial se encuentra en una situación delicada. Desde la fundación de las instituciones de Bretton Woods a finales de la Segunda Guerra Mundial, ningún conflicto mundial había provocado tanta turbulencia económica. La volatilidad de la década de 1970 se acerca bastante.

| etiquetas: economía mundial , guerra , irán , estados unidos , israel
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Titular erróneo: los que ponen en riesgo la economía mundial son los gobiernos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu con sus crímenes.
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Supercinexin #10 Supercinexin
Al final el fascismo de Trump y Netanyahu, los amigos de Abascal, nos van a obligar a cumplir la Agenda 2030. En 2026, jajajaja xD
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Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
#10 Los caminos del señor son inescrutables.
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Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho *
Estamos a punto de una gran crisis económica sin precedentes y todo parece como que no pasa nada. Eso es lo extraño. Llevamos años y años que viene la crisis, pero ahora los datos son demasiado claros, la energía es el todo y pero la bolsa no se altera, la gente hace una vida como si no pasara nada, cuando se reduce un 20% la oferta de petróleo y gas, eso va a ser una espiral de inflación, pérdida de poder adquisitivo y una gran pérdida de puestos de trabajo.
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gale #2 gale
Si las aerolíneas tienen problemas por falta de combustible, el sector turístico español lo va a notar.
1 K 22
Asimismov #3 Asimismov
#2 y los agricultores, y los transportistas, y el transporte urbano e interurbano, y los taxis, ... y yo.
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taSanás #8 taSanás
#2 hace un par de meneos se aplaudía el tema.....
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#5 marcotolo
la adopcion a sistemas electricos y alejarse del petroleo, al final, se lo vamos a tener que agradecer al imbecil de trump
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#6 CuiProdestHocBellum
#5 si sobrevivimos...
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#7 marcotolo
#6 no lo veo tan catastrofico la verdad, esto lo sufren tambien los implicados la final es desgaste,
si mientras se contrae el consumo como en la pandemia se adoptan sistemas electricos en empresas y particulares,
es lo que ganamos
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#13 CuiProdestHocBellum
#7 Ojalá... Pero viendo como se comporta el personal...
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RoterHahn #11 RoterHahn
Lo que no entiendo es que se reunan en la casa del pirómano.

¿Estan todos, todos, todos, ó faltan china y rusia?
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geralt_ #1 geralt_
He editado el título porque el original me parecía poco representativo. He intentado ajustarme al contenido.
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menéame