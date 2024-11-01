edición general
Un matrimonio descubre que su chalet en Marbella fue vendido sin su permiso: el abogado sospecha de un grupo criminal

Un juzgado de instrucción de Fuengirola investiga una presunta estafa inmobiliaria relacionada con un chalet en primera línea de playa situado en la urbanización Costabella, en Marbella. La vivienda pertenece a un matrimonio austriaco residente en Miami que, según consta en su denuncia, fue vendida sin su autorización mediante documentación presuntamente falsificada. La gravedad del caso, en palabras del letrado, va más allá del perjuicio a esta familia.“Esto significa que en España pueden vender tu casa sin que te des cuenta", remacha.

yoma #1 yoma *
No han vendido su chalet sin su permiso, han estafado a un comprador vendiendole algo que no era suyo. :troll:
Vamos es como si yo vendo el palacio real. xD xD xD
3 K 47
Feindesland #2 Feindesland
#1 Dependiendo de si el notario estaba en el ajo, puede ser así o no...
0 K 16
Lord_Cromwell #6 Lord_Cromwell
#1 En la noticia pone que el notario dió como valida la compraventa y el registro de la propiedad formalizó la transmisión del inmueble a los nuevos propietarios.
0 K 20
Suigetsu #7 Suigetsu
#6 Por cosas como estas te das cuenta que el registro de cualquier patrimonio debería de ir mediante certificados digitales, y no el uso de figuras anacronicas como el notario o el registrador de la propiedad.
0 K 10
yoma #8 yoma
#6 Todo lo tendrán que revertir en cuanto los propietarios presenten las escrituras de propiedad y se vea que es una estafa con falsificación documental.
0 K 12
#5 eldelcerro
Próximamente en sus pantallas
" Los compraokupas
0 K 9
#3 Beltza01
Con la iglesia hemos topado. Cierro y me voy...
0 K 7

