Un matrimonio descubre que su chalet en Marbella fue vendido sin su permiso: el abogado sospecha de un grupo criminal

Un juzgado de instrucción de Fuengirola investiga una presunta estafa inmobiliaria relacionada con un chalet en primera línea de playa situado en la urbanización Costabella, en Marbella. La vivienda pertenece a un matrimonio austriaco residente en Miami que, según consta en su denuncia, fue vendida sin su autorización mediante documentación presuntamente falsificada. La gravedad del caso, en palabras del letrado, va más allá del perjuicio a esta familia.“Esto significa que en España pueden vender tu casa sin que te des cuenta", remacha.