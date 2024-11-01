Los matones del ICE español y la detención de Mbaye y nuestras compañeras

No hay meme que tape la realidad. En España se siguen produciendo redadas racistas bajo el mandato de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, icono global de las izquierdas, el hombre que le dice que “no” a Trump, es también el último responsable de que la Policía Nacional pare a vecinos en la puerta de su casa por el color de su piel. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el recordatorio cotidiano de que el “no a la guerra” que luce tan bien en la prensa global amarillea cuando se trata de la guerra cotidiana contra nuestras
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...por no decir que aquí se omite intencionadamente contexto como para una boda. Ya iremos conociendo la verdad, y sin meter al Opus por medio, que manda huevos el articulito. Y luego, que si OK Diario.
Y es duplicada
x.com/Hada32374255512/status/2037656518162571535
Y @admin a ver si hacéis algo con los ignores que a este personaje lo tengo ignorado y sigue usando explotis en la web que tenéis para seguir contestado
Lo único que hace es describir lo crueles que fueron la policía, como los arrestaron habiendo niños, etc
Pero en ningún momento se contradice con la versión policial, este comunicado ni si quiera cuestiona la versión policial .
Hay un momento en que dicen que ya lo han detenido en otras ocasiones según ellos "por negro", pero en… » ver todo el comentario