Los matones del ICE español y la detención de Mbaye y nuestras compañeras

No hay meme que tape la realidad. En España se siguen produciendo redadas racistas bajo el mandato de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, icono global de las izquierdas, el hombre que le dice que “no” a Trump, es también el último responsable de que la Policía Nacional pare a vecinos en la puerta de su casa por el color de su piel. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el recordatorio cotidiano de que el “no a la guerra” que luce tan bien en la prensa global amarillea cuando se trata de la guerra cotidiana contra nuestras