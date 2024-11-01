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Los matones del ICE español y la detención de Mbaye y nuestras compañeras

No hay meme que tape la realidad. En España se siguen produciendo redadas racistas bajo el mandato de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, icono global de las izquierdas, el hombre que le dice que “no” a Trump, es también el último responsable de que la Policía Nacional pare a vecinos en la puerta de su casa por el color de su piel. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el recordatorio cotidiano de que el “no a la guerra” que luce tan bien en la prensa global amarillea cuando se trata de la guerra cotidiana contra nuestras

| etiquetas: matones , ice , español , detención , mbaye , compañeras
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8 comentarios
6 2 6 K 33 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Este es un paio al que la policía le pide identificación, se identifica, y sube con las bolsas de la compra a su casa.

...por no decir que aquí se omite intencionadamente contexto como para una boda. Ya iremos conociendo la verdad, y sin meter al Opus por medio, que manda huevos el articulito. Y luego, que si OK Diario. :palm:
6 K 50
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Ya veo que no me lees, ya. En breve se te acaba el cachondeíto de los ignores de quita y pon, que lo sepas.
2 K 29
pax0r #7 pax0r
#4 qui ni ti lii ni quieri, qui mi dijis di aquisirmi
1 K 26
DDJ #5 DDJ *
En España no hay ICE y si se exageran los términos se rompen las escalas, como ha pasado con llamar "brutal agresión" a casi todo, que de tanto leer brutal agresión ni se le echa ya cuenta.

Y es duplicada
1 K 23
Harkon #2 Harkon
Por cierto, dejo el comunicado de los vecinos de Serigne en el que la versión policial hace aguas

x.com/Hada32374255512/status/2037656518162571535
0 K 16
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Como al final resulte que la cosa no es como la contáis, vais a perder un 50% de los votos. Unos 20 más o menos. Cuidadín con este tema, no os lo juguéis todo al rojo. Coméntalo en la Junta.
4 K 50
Harkon #4 Harkon
#3 que no te leo, ni quiero, que dejes de acosarme.

Y @admin a ver si hacéis algo con los ignores que a este personaje lo tengo ignorado y sigue usando explotis en la web que tenéis para seguir contestado
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Battlestar #8 Battlestar
#2 Como exactamente hace aguas la versión policial cuando en ningún momento ese comunicado contradice o si quiera cuestiona la "versión policial"?
Lo único que hace es describir lo crueles que fueron la policía, como los arrestaron habiendo niños, etc

Pero en ningún momento se contradice con la versión policial, este comunicado ni si quiera cuestiona la versión policial .
Hay un momento en que dicen que ya lo han detenido en otras ocasiones según ellos "por negro", pero en…   » ver todo el comentario
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menéame