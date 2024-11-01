·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8896
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
4334
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
5622
clics
Cómo BlackRock compra empresas públicas y lo pagas tú
3856
clics
Cazan al Carrefour de Torrevieja engañando con los descuentos: "Últimas unidades... ¿vale?"
3268
clics
VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda
más votadas
645
VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda
416
Nueva revelación sobre el Virgen del Rocío: "El jefe de servicio de Radiodiagnóstico ha sido la cabeza de turco de una situación que él mismo estaba denunciando"
315
"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón
500
Dos periodistas afirman en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general
454
Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca pagó 3 millones de mordida "puestos en Mónaco"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
168
clics
Mata a un hombre de un puñetazo tras ser llamado por su novia por una discusión en un bar de Fuengirola
La víctima, de 63 años, recibió el golpe en un establecimiento de Fuengirola, cayó de espaldas y se fracturó el cráneo contra el suelo
|
etiquetas
:
puñetazo
9
2
2
K
89
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
2
K
89
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
traviesvs_maximvs
Estás tranquilamente tomando algo, te topas con dos putas subnormales que te tiran la bebida, llaman al tonto machaca de su novio y ese día acabas en la morgue.
Deberían publicar la cara de los tortolitos, de ella y de él.
5
K
69
#4
Ferran
#2
Estas molestando a unas chavalas que entran en pánico y llaman al novio.
El novio se hace el chulito, le pega un guantazo, el viejo la cae con tan mala suerte que se rompe el craneo.
Deberiamos dejar de montarnos películas…
0
K
11
#5
kkculopis
#4
Lo de estar molestando a unas chavalas. Dónde lo pone?
1
K
26
#8
Ferran
*
#5
¿Lo de estar tranquilamente tomándote algo donde lo pone?
¿Tú puedes inventar y yo no?
0
K
12
#6
traviesvs_maximvs
#4
me limito a resumir lo que dice la noticia.
0
K
9
#7
Antipalancas21
#6
Pero ABC dice algo en la noticia, porque es experto en falsedades y bulos
0
K
20
#9
elmakina
*
#2
como película de ficción está bien eso que cuentas, pero habría que ver si tiene alguna relación con la realidad. Igual la cara que hay que publicar es la tuya, que vas soltando invents anónimamente en internet sin tener puta idea de lo sucedido.
0
K
10
#10
traviesvs_maximvs
#9
otro con lo mismo. Me limito a resumir lo que pone en la noticia.
0
K
9
#11
elmakina
#10
No, artista, tú no has resumido nada, te has montado una telenovela cutre con tus prejuicios y tus ganas de soltar bilis. En la noticia no pone en ningún sitio que las chicas sean “putas subnormales”, ni que el fallecido estuviese "tranquilamente”. Eso te lo has sacado tú de la manga porque te crees justiciero de barra de bar. Aprende a leer antes de hacer el ridículo, que no es lo mismo narrar un hecho que meter tu miseria personal entre líneas.
1
K
18
#14
traviesvs_maximvs
#11
putas subnormales lo digo yo, y lo mantengo, porque si llamas a tu machaca para que vaya a calentarle el morro a un fulano que está con la mujer, es que eres una puta subnormal. Y si no te gustan mis peliculas a joderse y haz scroll, fenómeno.
0
K
9
#15
elmakina
*
#14
Muy bien, campeón. Si quieres mantener tus insultos y tus pelis mentales, pues perfecto, tu función en el foro está clara. Ahora bien, eso no convierte a tus prejuicios en realidad ni a nadie en culpable. Llamar a la gente con epítetos y presumir de ello ya deja bien clara tu catadura. Y si tu respuesta a quien te lleva la contraria es “haz scroll”, adelante, hazlo, campeón, que yo seguiré señalando la diferencia entre hechos y tus fantasías de barra de bar.
0
K
10
#16
traviesvs_maximvs
#15
ok, campeón.
0
K
9
#12
eqas
¿Por qué seguís enviando
noticias que no se pueden leer si no pagas
o haces malabarismos con el navegador?
2
K
29
#13
marraski
#12
totalmente de acuerdo... voto negativo por muro de pago....
0
K
9
#17
topecb
#12
#13
Yo la veo perfectamente, he probado desactivar el uBlock y también la sigo viendo
0
K
9
#1
Macadam
|sucesos
1
K
27
#3
omega7767
que desgracia para el pobre hombre
espero que el cavernícola pase mucho tiempo entre rejas
0
K
11
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Deberían publicar la cara de los tortolitos, de ella y de él.
El novio se hace el chulito, le pega un guantazo, el viejo la cae con tan mala suerte que se rompe el craneo.
Deberiamos dejar de montarnos películas…
¿Tú puedes inventar y yo no?
espero que el cavernícola pase mucho tiempo entre rejas