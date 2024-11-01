Una masiva concentración en Sevilla arropa a las víctimas de los retrasos en el cribado: "El mejor lazo rosa es una mamografía a tiempo"

·
actualidad
actualidad
#1
fareway
*
Si el PP piensa continuar en Andalucía con lo que hizo en Madrid, con lo que hizo en Valencia... mal lo lleva. Se empieza a asumir que esta gente son auténticos psicópatas en cuando a salud.
5
K
78
#2
Bourée
#1
Sino tienes unos cuantos muertos a tus espaldas no eres un buen pepero
1
K
16
#3
unlugar
#1
Y seguridad. Ya puestos, también en sinceridad y respeto.
0
K
11
#4
Dragstat
#1
a los que no les ha tocado directamente no les va a afectar demasiado, el día de las elecciones ya se habrán olvidado.
3
K
38
#5
Andreham
#1
Eso lo veremos en las próximas elecciones que serán prácticamente todas en 2027 (en Andalucía específicamente a mediados de 2026).
Aún tienen muuuuuuuuucho tiempo para liarla con algo más gordo o simplemente que se le olvide a la gente.
1
K
20
#6
porquiño
#1
lo peor es que hasta puede que avancen en el panorama estatal...
0
K
9
#7
Mark_
#1
ojo que aunque mucha gente no lo recuerde, todo esto empezó en época de Susana Díaz y ninguno de sus sucesores del PSOE hizo nada por arreglarlo. El PP lo ha tenido extremadamente fácil aquí para continuar con el legado de la sultana y aquí tenemos las consecuencias.
1
K
29
#10
tierramar
*
#7
Así es, lo explica muy bien este artículo de la Asociación Justicia por la sanidad:
www.meneame.net/m/actualidad/graves-ilegalidades-cometidas-relacion-pr
La asociación Justicia por la Sanidad descubre graves ilegalidades, que no afectan sólo al Programa de DPCM, sino que también afecta a los programas de detección de cáncer colorrectal, cáncer de cérvix y demás programas de salud pública, todos puestos en marcha por el SAS y funcionando al margen del ordenamiento jurídico. Estas graves ilegalidades que se exponen a continuación implican en general a altos cargos, directivos y personal funcionario y estatutario del SSPA, pero principalmente apuntan con claridad a los gobiernos del PSOE y PP
1
K
29
#11
Mark_
#10
a mi madre, que va a cumplir 65 años, una mujer sana que no ha fumado en su vida, que no se ha tomado tres cervezas seguidas desde mi bautizo, que se alimenta de verduras y legumbres y come como un pajarillo, que tiene una vida física activa...hace un año le vieron algo raro en el cérvix. Pidió cita por la pública en enero de 2025; le han hecho las pruebas hace TRES SEMANAS. Resultado: no concluyente. No dice que es cáncer, pero tampoco dice que no lo sea. Ha pedido más pruebas: se las han…
» ver todo el comentario
1
K
23
#12
mund4y4
#11
una colposcopia no debería andar por más de 200, con biopsia un poco más . Es un procedimiento en el que no se utiliza anestesia. Muchísimas mujeres se lo hacen por culpa del VPH.
No tiene ningún sentido que hayan llegado a un “no concluyente” y ya te veremos en dos años. Pero ninguno. Tiene que poner una queja en Atención al paciente, es fundamental esto.
En Galicia a mi madre una mamografía le salió dudosa y en 15 días la llamaron para decírselo. En los diez o doce siguientes le hicieron otra mamografía y una ecografía que descartaron malignidad. Y eso que aquí tampoco está la cosa para tirar cohetes.
1
K
22
#13
Mark_
#12
yo personalmente no tengo ni idea, por suerte nunca he necesitado nada médico más allá de coserme alguna brecha, quitarme un uñero o pastillas para el insomnio. En el caso de mi madre sólo puedo decir lo que le han dicho estos días: que no es concluyente, que hacen falta más pruebas, y al pedir cita se la han dado para finales de 2027. Le diré lo de poner la queja (que no es ella de callarse mucho, también te digo) pero tienes razón en que no tiene ningún sentido en que no sea concluyente y no haya hueco para otra prueba en todo ese tiempo.
Que seguramente la llamarían antes, no lo dudo. Pero la fecha es la que le han dado y no es el único caso. Me encantaría poder decirte otra cosa y no sentir la impotencia que siento ahora mismo.
0
K
11
#8
escultor1999
#1
tras las próximas elecciones mayoria de pox. Lo mismo en Valencia. ¿Nunca mais?
0
K
7
#9
tierramar
La destrucción de la sanidad publica que el PPSOE está llevando a cabo en España, obedecen a las ordenes de sus amos: las
empresas.
Para pararlo hace falta que la población reacción de forma mucho más contundente que hasta ahora, los ricos que se están enriqueciendo con la destrucción de la sanidad publica para convertirlo en un negocio, no lo van a soltar fácil. Lo vemos en la DANA: un año manifestándose y nada, han vuelto a construir en zonas inundables, han contratado empresas implicadas en financiación irregular o empresarios condenados en casos de corrupción ascienden a casi 15 millones de euros.
0
K
18
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
