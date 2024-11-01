edición general
Más de la mitad de los extremeños está a favor de ampliar la vida útil de la central nuclear de Almaraz

La mayoría de los extremeños, un 55,7%, está a favor de que se amplíe la vida útil de la central nuclear de Almaraz, de la que en estos momentos se está estudiando una prórroga hasta 2030 para evitar que, en caso contrario, cierre sus dos reactores entre 2027 y 2028. Por otro lado, una cuarta parte de los habitantes de Extremadura, el 25%, está en contra y un 19,4% no tiene una opinión formada sobre el futuro de unas instalaciones de las que depende en buena medida la economía de la comarca y de la que sale el 7% de la electricidad de España.

#1 Daniel2000
Ufff ...

Eso aquí no cabe.

Mejor poner como titular "Más de la mitad de los extremeños son fachas "
humono #2 humono
#1 "Más de la mitad de los extremeños son fachas " --> encuesta online aleatoria a 706, averigue usted si realmente eran de Extremadura.
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#2

O viven a más de 40 kms de la central, que también puede ser.

Pero lo cierto es que yo soy más partidario de hacer centrales nuevas que prorrogar otras con 40 años .. pero resulta que la iniciativa privada no parece interesada.
Deckardio #6 Deckardio
Lo que tendríamos que exigir es una Renta Básica Universal, no aferrarnos a trabajos de condiciones lamentables o de una potencialidad destructiva terrible, como es este caso. ¿Y en 2030 qué? ¿Hasta 2040 a ver si conseguimos que en vez de Extremadura haya un páramo radiactivo?
#5 daniMate
Más de la mitad de los extremeños son ingenieros expertos en energía nuclear?? Joder, que nivel top tienen en Extremadura.

A no. Que la mayoría tiene la eso justa.

De paso podrían hacer un referéndum sobre si conviene seguir respetado la leyes de la termodinámica.

Estaría bien preguntarles si asumen ellos el costo de un posible fallo de la central. Vamos. Que quién está dispuesto a pagar con todo lo que tiene si algo sale mal.
