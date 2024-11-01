Más de la mitad de los extremeños está a favor de ampliar la vida útil de la central nuclear de Almaraz

La mayoría de los extremeños, un 55,7%, está a favor de que se amplíe la vida útil de la central nuclear de Almaraz, de la que en estos momentos se está estudiando una prórroga hasta 2030 para evitar que, en caso contrario, cierre sus dos reactores entre 2027 y 2028. Por otro lado, una cuarta parte de los habitantes de Extremadura, el 25%, está en contra y un 19,4% no tiene una opinión formada sobre el futuro de unas instalaciones de las que depende en buena medida la economía de la comarca y de la que sale el 7% de la electricidad de España.
Eso aquí no cabe.
Mejor poner como titular "Más de la mitad de los extremeños son fachas "
O viven a más de 40 kms de la central, que también puede ser.
Pero lo cierto es que yo soy más partidario de hacer centrales nuevas que prorrogar otras con 40 años .. pero resulta que la iniciativa privada no parece interesada.
A no. Que la mayoría tiene la eso justa.
De paso podrían hacer un referéndum sobre si conviene seguir respetado la leyes de la termodinámica.
Estaría bien preguntarles si asumen ellos el costo de un posible fallo de la central. Vamos. Que quién está dispuesto a pagar con todo lo que tiene si algo sale mal.