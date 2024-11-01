edición general
Más crisis de la vivienda: 2026 traerá nuevas subidas en los precios de alquiler y compra

Las principales tasadoras calculan que la tendencia al alza de los precios se moderará para situarse en torno al 8% en las operaciones de compraventa, mientras los alquileres pueden subir hasta un 12%, en medio de una tensión creciente por los niveles récord alcanzados en 2025. El sector inmobiliario está de enhorabuena. El precio de la vivienda está en récord y el número de compraventas convertirá a 2025 en el mejor año desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja. Se venden muchas casas y muy caras.

Mark_ #2 Mark_
Mientras se sigan permitiendo montar negocios turísticos en viviendas, seguiremos igual.
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#2 Mientras la poblacion del pais aumente medio millon netos al año y no se construya, seguiremos igual (seguireis)
Ze7eN #13 Ze7eN
#3 Mientras se siga construyendo y sea inaccesible para unos mientras que rentistas, grandes tenedores y extranjeros sigan comparándola a tocateja, seguiremos igual.
Expat_Guinea_Ecuatorial #16 Expat_Guinea_Ecuatorial
#13 Efectivamente, si se construye poco y la demanda es grande, los precios seran altos
#18 DatosOMientes *
#3 O peor.
Andreham #19 Andreham
#3 Esto es un bulo como una catedral, pero, obviando que es simple y pura mentira; ¿de verdad crees que se puede construir viviendas para 500k de personas anualmente? ¿Con los mismos precios, porque el material no sube al haber mayor demanda?

Luego ya si eso hablamos de que hay casas de sobra en el país; pero primero me gustaría saber cómo esas cabecitas hacen malabares para soltar el dogma sin pensar en cómo hacerlo.
#4 Daniel2000
#2 Te doy dos datos ...

Datos del 2024 ... el 2025 no está cerrado.

- España experimentó un saldo migratorio muy positivo, con más de 1.288.000 inmigrantes
- Viviendas Finalizadas: Más de 100.980 unidades terminadas,

Pero el problema (principal) son las viviendas turísticas.

"Dato mata a relato"
#15 Eyacua
#4 es un problema multifactorial, donde claramente unos factores, como el que comentas, tienen mas peso que otros.
#17 Daniel2000
#15 Lo único que se, es que mi hija va a empezar la universidad dentro de poco, tiene en mente una carrera con bastante salida profesional, y me dice que para ella , cuando sea independiente, aunque gane un buen sueldo, ve muy difícil acceder a una vivienda.
Findeton #12 Findeton
La realidad: se necesita construir más y los políticos lo impiden.
ChatGPT #1 ChatGPT
Pues subimos el salario mínimo y listo!
#6 VFR
#1 Donde más duele xD xD xD
ChatGPT #8 ChatGPT
#6 yo cada vez estoy más convencido que hay una relación muy directa entre los precios del alquiler y el SMI. en muchos casos quien vive de alquiler es porque no puede comprar, por tanto es renta baja, cercana al SMI si no SMI. cuando le subes el SMI y dado que hay restricciond e oferta de vivienda, los precios suben orgánicamente hasta el límite elástico que puede pagar ese cliente "potencial".

de siempre: "las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas". si tienes más renta y hay desacople de oferta y demanda.... te van a cobrar más...
Celebrus #9 Celebrus
Así es. Faltan trabajadores cualificados, los materiales estan carísimos y, a diferencia del 2008, no tenemos un stock de viviendas para venderlas por debajo del precio de construcción. Pintan bastos para la mayoría de gente.

Mucha suerte a todos. Se va a necesitar.
#11 xaxipiruli *
Claro, señalemos a los inmigrantes, unga unga.
A los que levantan el país con su trabajo cobrando migajas, unga unga. Como si faltara cemento, grúas, ruido y humo incluso en el último rincón del país, unga unga.

No vaya a ser que miremos a quienes se están forrando de verdad: vivienda convertida en activo financiero, uso turístico descontrolado y un sistema disfuncional a todas luces.

Pero nada, mejor tirar de “rojos”, “comunismo” y “datos que no dicen nada matando relato” teniendo a un partido de derechas en el gobierno, unga unga.

Increíble la gente incapaz de mirar más allá de su propio ombligo no más allá de 2 años vista.
#10 Borgiano
El cobete
#14 ContracomunistaCaudillo
El problema seguirá empeorando mientras la izquierda se mantenga en el poder.
UsuarioXY #5 UsuarioXY
Tiempo de rojos...
oceanon3d #7 oceanon3d *
Santa cruz de Tenerife donde mas han subido los precios de España ... eso en Canarias con sueldos de mierda.

Me debato entre la indignación y ser propietario, junto a mi hermano, de tres en la zona.

#5 Mi hermano es rojo como yo y no tiene debate alguno; ¿es lo que quieren? ... pues que se jodan. Por lo menos están en alquiler convencional sin pasarnos mucho ... nada de mierdas vacacionales.
Andreham #20 Andreham
#5 ¿De rojos? ¿En un país capitalista donde gobierna el PSOE y el PP? ¿En una Europa llena de fascistas y liberales?
