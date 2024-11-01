Más crisis de la vivienda: 2026 traerá nuevas subidas en los precios de alquiler y compra

Las principales tasadoras calculan que la tendencia al alza de los precios se moderará para situarse en torno al 8% en las operaciones de compraventa, mientras los alquileres pueden subir hasta un 12%, en medio de una tensión creciente por los niveles récord alcanzados en 2025. El sector inmobiliario está de enhorabuena. El precio de la vivienda está en récord y el número de compraventas convertirá a 2025 en el mejor año desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja. Se venden muchas casas y muy caras.
Luego ya si eso hablamos de que hay casas de sobra en el país; pero primero me gustaría saber cómo esas cabecitas hacen malabares para soltar el dogma sin pensar en cómo hacerlo.
Datos del 2024 ... el 2025 no está cerrado.
- España experimentó un saldo migratorio muy positivo, con más de 1.288.000 inmigrantes
- Viviendas Finalizadas: Más de 100.980 unidades terminadas,
Pero el problema (principal) son las viviendas turísticas.
"Dato mata a relato"
de siempre: "las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas". si tienes más renta y hay desacople de oferta y demanda.... te van a cobrar más...
Mucha suerte a todos. Se va a necesitar.
A los que levantan el país con su trabajo cobrando migajas, unga unga. Como si faltara cemento, grúas, ruido y humo incluso en el último rincón del país, unga unga.
No vaya a ser que miremos a quienes se están forrando de verdad: vivienda convertida en activo financiero, uso turístico descontrolado y un sistema disfuncional a todas luces.
Pero nada, mejor tirar de “rojos”, “comunismo” y “datos que no dicen nada matando relato” teniendo a un partido de derechas en el gobierno, unga unga.
Increíble la gente incapaz de mirar más allá de su propio ombligo no más allá de 2 años vista.
Me debato entre la indignación y ser propietario, junto a mi hermano, de tres en la zona.
#5 Mi hermano es rojo como yo y no tiene debate alguno; ¿es lo que quieren? ... pues que se jodan. Por lo menos están en alquiler convencional sin pasarnos mucho ... nada de mierdas vacacionales.