Más crisis de la vivienda: 2026 traerá nuevas subidas en los precios de alquiler y compra

Las principales tasadoras calculan que la tendencia al alza de los precios se moderará para situarse en torno al 8% en las operaciones de compraventa, mientras los alquileres pueden subir hasta un 12%, en medio de una tensión creciente por los niveles récord alcanzados en 2025. El sector inmobiliario está de enhorabuena. El precio de la vivienda está en récord y el número de compraventas convertirá a 2025 en el mejor año desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja. Se venden muchas casas y muy caras.