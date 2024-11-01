edición general
Más de 800 organizaciones piden a los eurodiputados que destinen a la paz el dinero de la guerra

Somos Stop ReArm Europe, una coalición de más de 800 organizaciones y movimientos de la sociedad civil de toda Europa. Instamos a los eurodiputados: Rechazar el presupuesto para 2026 en la votación plenaria de la próxima semana. Reanudar las negociaciones para reducir las subvenciones a la industria armamentística. El plan ReArm Europe de marzo de 2025, reforzará la inseguridad europea y mundial, alimentará la carrera armamentística mundial —que a su vez alimenta los conflictos armados— y agravará el cambio climático dada la huella de carbono

#2 Abril_2025
Este es el tipo de cosas que harían bien en poner a referendo.
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
#2 estaría bien, pero vivimos en una dictadura...

Lo único que elegimos son a los tiranos que hacen lo que les da la gana cada 4 años...
#7 Pitchford
#2 Estaría bien, aunque los resultados serían muy diferentes entre el este y el oeste..
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Por eso no lo harán.
jdmf #4 jdmf
Put*s pacifistas, no se enteran que para tener paz hay que comprar armas EEUU, retomar el servicio militar para que nuestros jóvenes pierdan años de sus vidas y terminen en el frente, e invertir en software de Israel para espionaje. Vamos, no se enteran!!!
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Cuantos departamentos o ministerios de la guerra hay o cuantos departamentos o ministerios de la paz hay en todo el mundo?
#6 tierramar
Los ciudadanos europeos NO elegimos a los que dirigen desde Bruselas. Y lo que alli se decide marca nuestras vidas: si se invierte en bienestar o en guerras por ejemplo. Esto no es una democracia.
MIrahigos #5 MIrahigos
¿Y cómo es que no instan a Putin a hacer lo mismo?
#8 pirat *
Es paradógico el alejamiento de las élites dirigentes europedas con su ciudadanía y la supuesta democracia.
