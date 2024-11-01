edición general
Más de 50 británicos lucharon por Israel en medio del genocidio de Gaza (inglés)

Los datos proceden de un informe sobre «soldados solitarios» publicado a principios de este año por el Centro de Investigación e Información del Knesset, dentro del Parlamento israelí. Un «soldado solitario» se define como un miembro de las IDF sin familia en Israel que le apoye. Entre ellos se incluyen inmigrantes que llegan solos a Israel y voluntarios del extranjero. El informe detalla que en agosto de 2024 había más de 3000 soldados solitarios sirviendo en las IDF, 54 de ellos procedentes de Gran Bretaña

JackNorte
Siempre hay gente que se siente atraida hacia los genocidios. Cometer delitos internacionales y ataques a los derechos humanos suele estar bien pagados, mas aun si se expropian tierras a placer y recursos,de diferentes formas.
Habra que ver si esos 50 britanicos no acaban con un kibuz quitandole la tierra y la casa a un palestino.
casicasi
Nombres? Fotos?
Brill
Que hagan lo mismo que con los que se unierona Estado Islámico y no les dejen volver.
cosmonauta
Obvio. Pocos me parecen teniendo en cuenta la indiosoncracia israelí con orígenes en todo el mundo
Mauro_Nacho
Hay que ser psicópatas para unirse al ejército de Israel para ir a matar palestinos, hay que estar deshumanizado.
Aokromes
Espero que no les dejen entrar en la union europea nunca jamas a esos mas de 3000.
loborojo
Ahora de vuelta a su país de origen con experiencia en masacres y sadismo. pero cuando lo haga en la blanca europa será un terrorista solitario
bibubibu
Norma,l lo llevan en la sangre, eso de los genocios es normal para ellos, dejaron India y otros lugares como solares.
