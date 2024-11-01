Más de 50 británicos lucharon por Israel en medio del genocidio de Gaza (inglés)

Los datos proceden de un informe sobre «soldados solitarios» publicado a principios de este año por el Centro de Investigación e Información del Knesset, dentro del Parlamento israelí. Un «soldado solitario» se define como un miembro de las IDF sin familia en Israel que le apoye. Entre ellos se incluyen inmigrantes que llegan solos a Israel y voluntarios del extranjero. El informe detalla que en agosto de 2024 había más de 3000 soldados solitarios sirviendo en las IDF, 54 de ellos procedentes de Gran Bretaña