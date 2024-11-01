Más de 300 organizaciones de todo el Estado respaldan la versión del vecindario sobre la detención de Serigne Mbayé

El 26 de marzo Serigne Mbayé fue detenido, junto a otras seis personas, cuando estaba entrando en su casa. La Policía Nacional construyó un relato falso de los hechos contrastado por quienes presenciaron en directo lo ocurrido.
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Creo que ha quedado bastante claro que todo esto es un intento de crear relato de que el ice esta aqui, pero lo cierto es que hasta ha salido el gobierno a ponerse del lado de la policia, asi que por mi como si les da la razon el papa. No hay ningun motivo para creerse que la motivacion de la redada era exclusivamente racial mas alla del puro sesgo personal, especialmente cuando la version policial, omitida en la mayoria de noticias, es perfectamente comprensible.
Por mucho que vengan los cuatro de siempre a votar positivo tus múltiples falacias, el único que ve esto como un partido de futbol o como el ICE eres tú. Hay racismo en la policía española. Cuando Vox gobierne, si es que alguna vez lo hacen (MEV no lo quiera) y si es que cumplen con su promesa de ""remigración"" (los cojones), podremos hablar de ICE. Ahora de lo que se habla es de racismo institucional. El apoyo de las organizaciones se debe a la recurrencia de los hechos, se ponga del lado que se ponga el perro.
Ya te digo a mi me han pedido identificarme sin motivo aparente y te identificas y ya está, fin de la historia. Esto de negarte o incluso agredir al policía suena mucho a "usted no sabe con quien está hablando", desde luego no es para gente honrada y normal.
La desesperación ante la desaparición del partido les ha hecho entrar en barrena y están descontrolados.