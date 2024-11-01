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Más de 300 organizaciones de todo el Estado respaldan la versión del vecindario sobre la detención de Serigne Mbayé

Más de 300 organizaciones de todo el Estado respaldan la versión del vecindario sobre la detención de Serigne Mbayé

El 26 de marzo Serigne Mbayé fue detenido, junto a otras seis personas, cuando estaba entrando en su casa. La Policía Nacional construyó un relato falso de los hechos contrastado por quienes presenciaron en directo lo ocurrido.

| etiquetas: 300 , organizaciones , respaldan , versión , vecindario , serigne mbayé
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9 comentarios
17 2 0 K 188 actualidad
Doisneau #2 Doisneau *
Mostrar respaldo no implica nada, solo es posicionarse en un Madrid-Barça sin ninguna informacion.

Creo que ha quedado bastante claro que todo esto es un intento de crear relato de que el ice esta aqui, pero lo cierto es que hasta ha salido el gobierno a ponerse del lado de la policia, asi que por mi como si les da la razon el papa. No hay ningun motivo para creerse que la motivacion de la redada era exclusivamente racial mas alla del puro sesgo personal, especialmente cuando la version policial, omitida en la mayoria de noticias, es perfectamente comprensible.
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gringogo #9 gringogo *
#2 No implica nada porque tú lo digas. Son organizaciones que conocen la problemática, y las excusas y justificaciones que se suelen aportar al respecto. Están de vuelta.

Por mucho que vengan los cuatro de siempre a votar positivo tus múltiples falacias, el único que ve esto como un partido de futbol o como el ICE eres tú. Hay racismo en la policía española. Cuando Vox gobierne, si es que alguna vez lo hacen (MEV no lo quiera) y si es que cumplen con su promesa de ""remigración"" (los cojones), podremos hablar de ICE. Ahora de lo que se habla es de racismo institucional. El apoyo de las organizaciones se debe a la recurrencia de los hechos, se ponga del lado que se ponga el perro.
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vicvic #3 vicvic
No se que hace ecologistas en acción metiéndose en este berenjenal, pero vaya, que como si son 1.000 organizaciones que dan credibilidad a algo que no han visto, importa entre nada y nada.

Ya te digo a mi me han pedido identificarme sin motivo aparente y te identificas y ya está, fin de la historia. Esto de negarte o incluso agredir al policía suena mucho a "usted no sabe con quien está hablando", desde luego no es para gente honrada y normal.
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#5 imaginateca
Creía que el todoesfachismo había llegado al límite acusando a Santiago Segura de blanquear a la extrema derecha. Pero hemos llegado a una nueva cota del esperpento cuando Podemos acusa a Marlaska de dirigir un ICE, nada menos.
La desesperación ante la desaparición del partido les ha hecho entrar en barrena y están descontrolados.
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Doisneau #6 Doisneau *
#5 Vamos a invent por semana. Me da la impresion de que es la nueva estrategia principal de podemos, inventarse agresiones, acosos y situaciones de este estilo para generar ruido, poraue ya van varios casos que, siendo muy generosos, son dudosos y todos y cada uno de ellos ha ido acompañados del mismo relato desde el minuto uno: santaolalla, amenazas de un supuesto grupo terrorista a belarra y montero, una carta amenazante de un incel a santaolalla y ahora un ice español. Basicamente varias paladas de arena mas sobre la enterrada lucha de clases para centrarse en sus intereses politicos cada vez mas alejados de los demas.
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GeneWilder #8 GeneWilder
#6 Lucha de poltronas. Que se acaban.
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
¿En base a qué?
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#7 joseac
¿Y estaban allí para verlo????? {0x1f606} {0x1f606} ....
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Lamantua #1 Lamantua
MnM es más de creer a la policía. :troll:
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menéame