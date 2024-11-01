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Más de 3,3 millones de descargas: este sistema Linux le está robando usuarios a Windows 11
Zorin OS supera los 3,3 millones de descargas y se consolida como una alternativa a Windows 11, impulsado por nuevas funciones y el fin de Windows 10.
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#8
tropezon
#3
Quien será el cabrón que se ha puesto a descargar ISO's en bucle para que creciera el número
0
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#1
woke
El gran reemplazo del que todos hablan ya está ocurriendo.
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#2
Varlak
#1
Ya iba siendo hora de que llegase el año de linux en tu escritorio
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#3
geralt_
#2
2026 es el año.
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#4
woke
*
#2
Algún día tenía que pasar. Creo que ya tiene la madurez necesaria para que ocurra.
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#6
taSanás
*
#4
y la prueba es.... que las graficas para mostrar el % de linux en el escritorio las topan al 6% para que se vea :
commandlinux.com/statistics/linux-desktop-market-share-yearly-trends/
lol
P.D. no sé en qué punto un SO tiene la masa critica para arrastrar a los demás, imagino que cuando llega aprox al 50% de cuota
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#5
pedrobotero
#2
en el mío llegó allá por 2004
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#7
earthboy
#5
En 2004 ni se habían inventado los escritorios.
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lol
P.D. no sé en qué punto un SO tiene la masa critica para arrastrar a los demás, imagino que cuando llega aprox al 50% de cuota