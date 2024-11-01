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Más de 3,3 millones de descargas: este sistema Linux le está robando usuarios a Windows 11

Más de 3,3 millones de descargas: este sistema Linux le está robando usuarios a Windows 11

Zorin OS supera los 3,3 millones de descargas y se consolida como una alternativa a Windows 11, impulsado por nuevas funciones y el fin de Windows 10.

| etiquetas: millones , descargas , sistema , linux , robando , usuarios , windows
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8 comentarios
12 3 0 K 262 tecnología
#8 tropezon
#3 Quien será el cabrón que se ha puesto a descargar ISO's en bucle para que creciera el número :troll:
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#1 woke
El gran reemplazo del que todos hablan ya está ocurriendo.
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Varlak #2 Varlak
#1 Ya iba siendo hora de que llegase el año de linux en tu escritorio
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geralt_ #3 geralt_
#2 2026 es el año.
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#4 woke *
#2 Algún día tenía que pasar. Creo que ya tiene la madurez necesaria para que ocurra.
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taSanás #6 taSanás *
#4 y la prueba es.... que las graficas para mostrar el % de linux en el escritorio las topan al 6% para que se vea :
commandlinux.com/statistics/linux-desktop-market-share-yearly-trends/

lol

P.D. no sé en qué punto un SO tiene la masa critica para arrastrar a los demás, imagino que cuando llega aprox al 50% de cuota  media
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pedrobotero #5 pedrobotero
#2 en el mío llegó allá por 2004
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earthboy #7 earthboy
#5 En 2004 ni se habían inventado los escritorios.
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menéame