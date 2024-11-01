edición general
11 meneos
12 clics
Más de 2.000 científicos piden un ambicioso recorte del 90 % de CO2 para 2040 como palanca económica para la UE

Más de 2.000 científicos piden un ambicioso recorte del 90 % de CO2 para 2040 como palanca económica para la UE

Más de dos mil científicos enviaron este martes una carta abierta dirigida a los líderes de la UE, en la que reclaman que el bloque mantenga un objetivo climático ambicioso de reducción de CO2, de al menos el 90 % para 2040, porque supone una oportunidad económica para la UE. Los académicos alertan de que el debate político se está alejando de la evidencia científica y afirman que la neutralidad climática permitiría a la UE ahorrar más de 850.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles entre 2025 y 2040.

| etiquetas: ue , co2 , emisiones , recorte , reducción , científicos
9 2 1 K 102 MAmbiente
8 comentarios
9 2 1 K 102 MAmbiente
#1 Pitchford
El gasto en importaciones de combustibles es probablemente el mayor lastre económico de la UE, frente a EEUU y China. Implantar las regulaciones requeridas para reducir cuanto antes su consumo tendría el doble beneficio económico y ambiental.
3 K 35
#5 j-light
Solo recordar que había un NordStream2 que iba a solucionar el problema del coste energético y que estaba terminado.

Y que dos presidentes americanos, Biden y Trump, dijeron que ese gasoducto no iba a funcionar.
2 K 29
Asimismov #8 Asimismov
#3 el U²³⁵ es escaso y se encuentra en Mali, Niger, y en Rusia. No tiene mucho futuro a medio plazo.
1 K 22
#2 vGeeSiz
palanca económica para acabar de hundirnos

O se apuesta por la nuclear o estamos jodidos
1 K 20
#3 Pitchford
#2 La nuclear, para bien o para mal, forma parte de las energías verdes establecidas por la UE para reducir las emisiones de CO2....
0 K 16
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 se dice nuCelar
2 K 27
Kamillerix #7 Kamillerix
#2 "Los académicos alertan de que el debate político se está alejando de la evidencia científica y se centra en «cálculos a corto plazo, discursos negacionistas y regateos sobre lagunas legales»". Pues eso...
1 K 22
#6 lordban
¿Dónde están los números explicando esta oportunidad económica?
0 K 7

menéame