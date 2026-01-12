edición general
11 meneos
30 clics
Marta Martínez, profesora de secundaria en Roma: "En Italia hay un gran respeto al profesor; te tratan de usted y se levantan"

Marta Martínez, profesora de secundaria en Roma: "En Italia hay un gran respeto al profesor; te tratan de usted y se levantan"

"En Italia siguen mucho más los modelos tradicionales: son más rígidos, más antiguos, pero también más analíticos", añade esta profesora, actualmente con plaza de Lengua y Literatura Española en el Liceo Cervantes de Roma. "En Italia no existe la figura del tutor tal como se conoce en España, por lo que están menos supervisados desde ese punto de vista." Otro asunto es el sistema de evaluación. "En Italia apruebas con un 6; en España, con un 5", explica. "Y las posibilidades de recuperación también son menores en Italia, por eso los alumnos deb

| etiquetas: educación , italia , respeto , evaluación , marta martínez , liceo
9 2 0 K 112 actualidad
11 comentarios
9 2 0 K 112 actualidad
skaworld #8 skaworld
#7 Tambien lo es decir que en España la educacion esta mal y poner los casos en Italia en el caso especifico de una q da clases en el Liceo Cervantes... Mas q nada porque tengo colegas italianos y su recuerdo de los tiempos del instituto no son muy diferentes de los mios...
1 K 33
skaworld #3 skaworld
Y... eso ha hecho a Italia un mejor pais con gente mas educada y civica? Porque Meloni Berlusconi Telecinco Tifosi Mafia Camorra y Ndrangheta no parecen grandes cartas de presentacion como pa chulear... Q nosotros no estamos pa ir de estupendos pero ellos no nos van muy atrás eh...
1 K 25
Kantinero #7 Kantinero
#3 Eso es mucho simplificar
0 K 13
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
En la egb siempre tratamos de usted a los profesores. En el bachillerato ya los tuteábamos pero siempre había una linea que no se podía cruzar.
1 K 22
#5 EISev
#4 en BUP donde estudié también se ponía uno de pie al entrar el profesor en clase
0 K 12
toshiro #10 toshiro
#4 En mi caso, tanto en la EGB como en el instituto, tuteabas al profesor si este daba el permiso de hacerlo. En caso de duda, Don Fulano o Doña fulana y de usted
0 K 10
#6 Cuchifrito *
#1 "...en el Liceo Cervantes de Roma." Es que a ver, igual sacar conclusiones generales de Italia de su caso particular que a lo mejor no es muy representativo...
0 K 10
#2 LaMinaEnMiPuerta
Cuándo estaba en los últimos cursos del institut, un profesor que tenía que dar clase a los primeros cursos de la ESO nos decía que trataba a los alumnos de usted porque les tenía miedo.
0 K 10
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo *
confundes autoridad con autoritarismo, respeto con sumisión... fachas enseñando a sangre nueva a ser sumisos y obedientes... qué asco das! recordatorio: el sistema de educación es la educación del sistema. educan como le conviene mejor al sistema para mantener el statu quo, no vaya a ser que algo cambie alguna vez
1 K 9
#11 beltraneja
Ahora que ya no se puede poner de ejemplo a Finlandia. El caso es compararnos con alguien y generalizar.
0 K 7

menéame