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Marruecos apuesta decididamente por las centrales nucleares

Marruecos apuesta decididamente por las centrales nucleares

Marruecos considera la integración responsable y gradual de la energía nuclear civil en su matriz energética como una evolución natural de su estrategia nacional. Akhannouch enfatizó que la energía nuclear civil abre la puerta a numerosas oportunidades, como la producción de hidrógeno verde, la desalinización de agua de mar, la medicina nuclear y la seguridad alimentaria. También señaló que las reservas de fosfato de Marruecos contienen cantidades significativas de uranio natural, lo que otorga al reino una dimensión estratégica adicional

| etiquetas: marruecos , energía , nuclear , hidrógeno , desaladoras , fosfato , uranio
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6 comentarios
3 0 0 K 38 actualidad
#4 Marisadoro
El lobby nuclear a la carga.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Aún conseguirán éstos La Bomba antes que España, tanta "unión" europeda y tanto tratado de la ONU y su puta madre. Tendríamos que tener las centrifugadoras funcionando ya a todo trapo y la empresa esa de cohetes de Alicante con un 90% de participación estatal. Estamos empezando a llegar tarde.
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#1 esbrutafio *
Marruecos está teniendo un fuerte desarrollo industrial de unos años a esta parte y necesita electricidad para todas esas fábricas.
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Duke00 #5 Duke00 *
#1 Y podría tener eólica y sobre todo fotovoltaica a cascoporro tirado de precio pero quiere apostar por una energía que es extremadamente cara y lenta de instalar.

Tampoco descartemos que sea la típica noticia sensacionalista que en realidad nunca llega a concretarse por mucho que pasen los años.
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#6 soberao
#1 Le sale más barato poner paneles solares y eolicas, pero alguien tiene que pagar el "renacimiento nuclear" y los accionistas de las eléctricas no están por la labor de arriesgar su bolsillo.
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johel #3 johel *
Marruecos con nucleares... riete tu de los tomates regados con heces sin tratar y agua de alcantarilla industrial.
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menéame