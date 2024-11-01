edición general
Marlaska paralizó la ley de coordinación de bomberos tras el veto de ERC y Junts

El Gobierno dejó morir en el Congreso la norma que reclaman los bomberos contra las catástrofes a pesar de que tenía amplia mayoría

efectogamonal #1 efectogamonal
Marlaska debería estar en VOX, hasta aquí puedo leer {0x1f525}
#2 encurtido
#1 No has entendido el artículo, probablemente ni has pasado del titular.

Los bomberos hicieron esta petición, pero no tiene sentido seguir con ello si era imposible llegar a una mayoría que la aprobase en el Congreso. Así que se descarta.
efectogamonal #3 efectogamonal
#2 Mi opinión sobre Marlaska sigue siendo la misma independientemente de lo que dice la noticia {0x1f525}
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#3 mejor quemado que español. Claro que sí. :clap:

Por cierto...Junts y VOX la misma mierda.
BlackDog #4 BlackDog *
#2 Era imposible? claro ya habían gastado todos los cartuchos de amnistía, fiscalidad independiente y condonación de la deuda en poder gobernar
#6 Tensk
#2 Claro que no tiene sentido, porque queda feo perder votaciones.
