·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6053
clics
Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)
4219
clics
20 segundos le han bastado a Silvia Intxaurrondo para dejar clara su posición sobre las protestas al director técnico de La Vuelta
3557
clics
Escombroidosis: la peligrosa intoxicación por guardar una lata en la nevera
3021
clics
Estas palabras del juez Castro sobre lo que ha ocurrido en la apertura del año judicial se comparten sin parar
2834
clics
Gallego y Rey abandonan El Mundo
más votadas
379
El Gobierno de Milei reconoció que nunca existió la auditoría de los comedores con la que justificaron quitarles la comida
486
El acceso de Feijóo a la función pública: una oposición hecha a medida por Fraga
385
Hasta el banco central europeo lo reconoce: con el rearme vamos a ser más pobres durante décadas
288
Marea de manifestantes en apoyo a Palestina en Avilés durante la salida de la etapa de La Vuelta
307
Queman congreso en Indonesia por aumento de sueldos a legisladores
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
10
clics
Marlaska paralizó la ley de coordinación de bomberos tras el veto de ERC y Junts
El Gobierno dejó morir en el Congreso la norma que reclaman los bomberos contra las catástrofes a pesar de que tenía amplia mayoría
|
etiquetas
:
marlaska
,
ley
,
norma contra catástrofes
,
bomberos
,
etc
,
junts
3
1
2
K
27
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
2
K
27
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
efectogamonal
Marlaska debería estar en VOX, hasta aquí puedo leer
0
K
18
#2
encurtido
#1
No has entendido el artículo, probablemente ni has pasado del titular.
Los bomberos hicieron esta petición, pero no tiene sentido seguir con ello si era imposible llegar a una mayoría que la aprobase en el Congreso. Así que se descarta.
1
K
18
#3
efectogamonal
#2
Mi opinión sobre Marlaska sigue siendo la misma independientemente de lo que dice la noticia
0
K
18
#5
ur_quan_master
#3
mejor quemado que español. Claro que sí.
Por cierto...Junts y VOX la misma mierda.
0
K
11
#4
BlackDog
*
#2
Era imposible? claro ya habían gastado todos los cartuchos de amnistía, fiscalidad independiente y condonación de la deuda en poder gobernar
1
K
17
#6
Tensk
#2
Claro que no tiene sentido, porque queda feo perder votaciones.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los bomberos hicieron esta petición, pero no tiene sentido seguir con ello si era imposible llegar a una mayoría que la aprobase en el Congreso. Así que se descarta.
Por cierto...Junts y VOX la misma mierda.