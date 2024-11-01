edición general
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual

Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual  

Este es el momento exacto en el que Ayuso se queda sin sus "rueditas" y demuestra que sin el discurso prefabricado de siempre, no sabe ni explicar lo que hace en la Comunidad de Madrid. Una entrevista donde intentan preguntarle sobre gestión real - el transporte público de Madrid que está patas arriba - y la respuesta es un balbuceo incoherente de 30 segundos que no explica absolutamente nada. Porque claro, hablar del "régimen de Sánchez" es muy fácil, pero explicar qué haces con el dinero público ya es otra cosa.

vicus. #1 vicus.
La pava no sabe hilar dos frases simples con sentido. Nivelazo lo de la comunidad de Madrid, enhorabuena madrileños y madrileñas, una presidenta a vuestra medida??.
Khadgar #3 Khadgar
¿Hablar? He visto bebés hablando con más coherencia. :roll:
reivaj01 #10 reivaj01
#9 Me alegro de que me ilumines con tu sabiduría, pero has dicho que este envío era un bulo, cuando dice lo contrario, que no lleva pinganillo.
Por cierto, si te vas al 0:50 del vídeo se ve un mensaje que dice: "Os gusta Ayuso porque a su lado no parecéis tan gilipollas."
¿Qué opinas al respecto?
mariKarmo #11 mariKarmo *
Para tener un tropiezo intelectual debes tener intelecto. Cosa que Ayuso no es que demuestre tener como todos podemos comprobar en sus apariciones.
reivaj01 #8 reivaj01
#5 Lée otra vez el titular.
Bueno, lée, en general.
alcama #9 alcama
#8 Llevais años insinuando que Ayuso tiene un pinganillo.
Un bulo bueno, de los que os gustan .
Sois tan sectarios que ni os dais cuenta
reivaj01 #6 reivaj01
Poco tropieza pa lo guapa que es
Macadam #12 Macadam
#5 Del titular: Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo
alcama #2 alcama
@admin @eirene @imparsifal

Aqui teneis un bulo, de esos que os gusta combatir a base de strikes
Claro, que esta vez el bulo viene del lado "bueno", no de los perversos fascistas.
Confio en que seais coherentes con las normas y no caigais en los vicios de la anterior administracion, que anteponian su ideologia a las reglas de Meneame
Macadam #4 Macadam *
xD xD la leche

#2 ¿Cuál es el bulo? ¿Es otro video retocado por Teleayuso como los de Perro Sanxe??
3 K 35
alcama #5 alcama
#4 ¿qué cual es el bulo? ¿Dónde está el pinganillo?
Una mentira tras otra
