Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Este es el momento exacto en el que Ayuso se queda sin sus "rueditas" y demuestra que sin el discurso prefabricado de siempre, no sabe ni explicar lo que hace en la Comunidad de Madrid. Una entrevista donde intentan preguntarle sobre gestión real - el transporte público de Madrid que está patas arriba - y la respuesta es un balbuceo incoherente de 30 segundos que no explica absolutamente nada. Porque claro, hablar del "régimen de Sánchez" es muy fácil, pero explicar qué haces con el dinero público ya es otra cosa.