El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk  

Fesser cuenta que Kirk empezó su movimiento tras la victoria de Barack Obama. Y continúa: "Abrió Turning Point USA [...] contra la putrefacción liberal, dijo él, contra la cultura marxista que les había llevado a eso. ¿Y qué era eso? Eso era una mierda de país por culpa de los musulmanes [...] por culpa de los transgénero [...] porque había gente que quería quitarle al pueblo el derecho de tener armas"