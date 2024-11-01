edición general
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk

Fesser cuenta que Kirk empezó su movimiento tras la victoria de Barack Obama. Y continúa: "Abrió Turning Point USA [...] contra la putrefacción liberal, dijo él, contra la cultura marxista que les había llevado a eso. ¿Y qué era eso? Eso era una mierda de país por culpa de los musulmanes [...] por culpa de los transgénero [...] porque había gente que quería quitarle al pueblo el derecho de tener armas"

laruladelnorte
Lo vi en directo,suelo ver el programa,menudo infraser era el susodicho.
4
alcama
#2 Estas en tu derecho de pensar que era un infraser pero imaginate que viniese alguien y te asesinase por pensar eso mismo. Porque puede haber otras personas que consideren que el infraser eres tu.
Y ya sabes, ojo por ojo, al final todos ciegos
1
MrMax
#4 es lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza... Pero en vez de una persona de la que no sabemos nada es un gobierno.
1
alcama
#6 Joder, ves Israel-Gaza en todas partes, qué ridículos sois.
Espero que no salgas a tomar nada este fin de semana a la calle, no vaya a ser que crean que estas de fiesta mientras hay un genocidio . Quedate en casita (no pongas la Vuelta que son fascistas, no pongas el futbol que son fascistas ) y vigilia
1
JuanCarVen
#2, #_4 Enésimo ejemplo tratando de justificar que todas las opiniones son igual de válidas. No lo son, ser racista y homófobo y hacer apología de ello es un delito.
3
laruladelnorte
#10 El vive en su mundo especial... ¬¬
1
tromperri
Un absoluto y execrable montón de mierda que merecía la bala que recibió. El mundo es un mejor lugar hoy.

Y aún así como demócrata condenó su asesinato, por el simple hecho de que somos mejores que esa chusma. Espero que capturen y juzguen con todas las garantías al asesino.

Y si, se que ellos no condenan echos similares contra la gente a la que odian.
3
HeilHynkel
Yo creo que desde Torquemada que no hay un personaje tan retrógrado como este Charlie.
1
Suleiman
Lo mas flipante es que le den la máxima distinción en EEUU a un personaje que justo hacia todo lo contrario a lo que significa tenerla... EEUU esta podrido, y espero que no arrastre al resto en su caída.
0
MacMagic
¿Justificando el asesinato por tener ideas diferentes aunque estés totalmente opuesto?

Interesante forma de ver las cosas.
0
Khanbaliq
Supongo que debo ser una mierda de persona porque no me ha dado ninguna pena que se pulieran a ese tio.

Hay que asumirlo, soy una mierda de persona.
0
Inox
¿Contrario a homosexuales y trans? Era cuestión de tiempo que lo pillaran en un coche con ya sabéis qué en la boca o en el ano.
0
Gadfly
#8 tremendo comentario el tuyo. Enhorabuena
0
Gadfly
exacto, opinar diferente nunca debe ser razón para matar a nadie
0
alcama
Por muy radical que sean sus ideas, no merece ser ajusticiado
Porque si se empieza a asesinar a gente que tiene ideas radicales entonces ¿quien se arroga el poder de decidir qué es radical y qué no?

Tenia debates cara a cara, dejaba que le contestasen , ¿eso es para asesinarle?

Guillermo Fesser enseña la patita de "algo sí se lo merecía". Han perdido el rumbo ético . Ya no garantizan ser el lado con principios, ahora tambien son carniceros
0
xavigo
#3 Correcto, no merece ser ajusticiado por sus ideas.

Al mismo tiempo, era una persona que justificaba el riesgo de este tipo de muertes - y otras injustificables - a cambio del derecho a portar armas. Lo encontraba un equilibrio “razonable”.

Así, que siendo triste, es una muerte que él habría justificado ya que portar armas era un derecho superior a su coste (en vidas). Incluidas las de las muertes de niños y adolescentes en institutos.

Por otro lado, no es lo mismo que tú o yo hablemos…   » ver todo el comentario
2
laruladelnorte
#14 Mis dieses. :hug:
0

