El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk  

Fesser cuenta que Kirk empezó su movimiento tras la victoria de Barack Obama. Y continúa: "Abrió Turning Point USA [...] contra la putrefacción liberal, dijo él, contra la cultura marxista que les había llevado a eso. ¿Y qué era eso? Eso era una mierda de país por culpa de los musulmanes [...] por culpa de los transgénero [...] porque había gente que quería quitarle al pueblo el derecho de tener armas"
Y ya sabes, ojo por ojo, al final todos ciegos
Espero que no salgas a tomar nada este fin de semana a la calle, no vaya a ser que crean que estas de fiesta mientras hay un genocidio . Quedate en casita (no pongas la Vuelta que son fascistas, no pongas el futbol que son fascistas ) y vigilia
Y aún así como demócrata condenó su asesinato, por el simple hecho de que somos mejores que esa chusma. Espero que capturen y juzguen con todas las garantías al asesino.
Y si, se que ellos no condenan echos similares contra la gente a la que odian.
Interesante forma de ver las cosas.
Hay que asumirlo, soy una mierda de persona.
Porque si se empieza a asesinar a gente que tiene ideas radicales entonces ¿quien se arroga el poder de decidir qué es radical y qué no?
Tenia debates cara a cara, dejaba que le contestasen , ¿eso es para asesinarle?
Guillermo Fesser enseña la patita de "algo sí se lo merecía". Han perdido el rumbo ético . Ya no garantizan ser el lado con principios, ahora tambien son carniceros
Al mismo tiempo, era una persona que justificaba el riesgo de este tipo de muertes - y otras injustificables - a cambio del derecho a portar armas. Lo encontraba un equilibrio “razonable”.
Así, que siendo triste, es una muerte que él habría justificado ya que portar armas era un derecho superior a su coste (en vidas). Incluidas las de las muertes de niños y adolescentes en institutos.
Por otro lado, no es lo mismo que tú o yo hablemos… » ver todo el comentario