El Ejército israelí ocupa la casa del director palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por 'No other land'

El Ejército israelí ocupa la casa del director palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por 'No other land'

Colonos israelíes atacaron la aldea en el sur de Cisjordania ocupada y los soldados buscaron a Adra, que está en paradero desconocido

#1 Hombre_de_Estado
Siniestra forma de darle la razón...
Cuñado
Bueno, ya estamos otra vez con el genocidio a vueltas... Centrémonos en lo verdaderamente importante: esos pobres ciclistas que tienen que ver banderas a su paso. Eso sí que es una tragedia.
