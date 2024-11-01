edición general
Recuperan este tuit de Ayuso del año 2016: "Hacienda somos todos y quien defrauda a Hacienda, lo hace a toda España"

"Si alguien en España triunfa o prospera o le va un poquito mejor, es culpable, hay que perseguirle y hay que utilizar a la Agencia Tributaria que es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad", ha asegurado. Tras estas palabras, muchos han recuperado unas palabras que la propia Ayuso compartió en la red social en 2016

3 comentarios
ipanies #2 ipanies
Ojo que esta tipeja llama "prosperar" a ser comisionista en un negocio de compra de mascarillas a precios absurdos en lo peor de una pandemia que estaba matando a cientos de personas al día... Me cagaría en sus muertos, pero no me quiero rebajar a su nivel... Me cago directamente en sus vivos!!!! :palm:
OCLuis #3 OCLuis *
#2 Así es como prosperan los parásitos, con que en el fondo no se equivoca.

Por otra parte, si el PP se renueva todos los años para no hacerse cargo de sus pufos, no creo que absolutamente nadie se acuerde de esto. Y los suyos, aunque lo vean, no querrán recordarlo porque les destroza su discurso.
fareway #1 fareway *
Eso no cuenta para "españoles de bien". Hacienda "sois todos", los liberales tienen otro lema: "Lo mío es mío y lo vuestro también es mío".
